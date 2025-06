Plastic Free, raccolta a Scortichino

L’associazione Plastic Free è pronta a tornare in campo, per diffondere nuovamente il verbo dell’ambiente ed avvicinare giovani e meno giovani attorno al suo messaggio ecologista. Lo farà questa volta a Scortichino, domenica 8 giugno, con il ritrovo previsto in piazza “20 Maggio” (ore 15). L’iniziativa, che rientra nel programma della “Giornata mondiale dell’ambiente”, sarà organizzata grazie alla collaborazione della Polizia Locale dell’Alto Ferrarese, di Clara Spa, di alcuni sponsor privati e con il patrocinio del Comune di Bondeno. "Contiamo sulla stessa, grande partecipazione che abbiamo avuto nei recenti appuntamenti, che si sono svolti lungo il Cavo Napoleonico e in centro a Bondeno – dice la referente di Plastic Free, Rossella Bernardi –. Daranno il loro aiuto per l’organizzazione dell’evento anche alcune persone provenienti da fuori comune, come Nadia e Annalisa Bottazzi, quest’ultima referente di Plastic Free per Terre del Reno. Il nostro impegno – prosegue Rossella – si è focalizzato anche nel coinvolgimento dei bambini delle scuole, che sono probabilmente i più sensibili rispetto alle tematiche ambientali e un tramite importante per la socializzazione delle loro esperienze".