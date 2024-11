Plastic Free, raccolti 1.300 chili di rifiuti: "Un’attività fondamentale"

Una nuova, importante iniziativa finalizzata alla tutela dell’ambiente si è svolta lo scorso 2 novembre a Lido di Spina. Una cinquantina di volontari, infatti, ha partecipato all’iniziativa di raccolta rifiuti sulla spiaggia della località balneare promossa dall’associazione Plastic Free. Armati di guanti, sacchi, tanta buona volontà e amore per l’ambiente, i volontari hanno raccolto circa 1.300 chilogrammi di rifiuti, contribuendo alla pulizia dell’arenile, su cui erano presenti anche materiali trasportati dalle mareggiate. La referente di Plastic Free Laura Felletti Spadazzi, attraverso la pagina Facebook di Plastic Free Comacchio, ha rivolto un sentito ringraziamento "a tutti i partecipati venuti anche da lontano, al personale del Bagno Trocadero per averci accolti, al Comune di Comacchio e Clara Ambiente". Un ringraziamento ricambiato dal Comune di Comacchio per l’importante attività svolta: "Sensibilizzazione, prevenzione, senso civico e buon esempio. Un doveroso ringraziamento, a nome della nostra comunità, a tutti i volontari che con grande impegno e generosità contribuiscono al decoro e alla salvaguardia del nostro territorio".