Plastic free, strade più pulite. Ecco l’accordo con il Comune: "Va ridotto l’uso della plastica"

Azioni concrete, obiettivi ambiziosi e una visione chiara: Ferrara rafforza il suo impegno per l’ambiente con il rinnovo, per altri due anni, del protocollo d’intesa con ’Plastic free’, l’associazione attiva nella lotta contro l’inquinamento da plastica. L’accordo è stato presentato in residenza municipale dal vicesindaco Alessandro Balboni e dai referenti locali di ’Plastic free’ Laura Felletti Spadazzi, Giuseppe Manzo e Carla Gulinelli.

Il piano prevede attività di educazione ambientale e monitoraggio dell’impatto delle iniziative. Saranno organizzate pulizie ecologiche, lezioni nelle scuole e campagne di sensibilizzazione. Il Comune offrirà supporto operativo, tramite stand informativi e la rimozione dei rifiuti abbandonati segnalati dai cittadini.

"I risultati raggiunti dimostrano che siamo sulla strada giusta, ma non possiamo fermarci. Ferrara deve diventare un modello di sostenibilità a livello nazionale", ha dichiarato il vicesindaco Balboni. Nel 2024, ’Plastic free’ ha organizzato 10 eventi di raccolta solo a Ferrara, coinvolgendo oltre 500 volontari e raccogliendo 3103 kg di rifiuti. Le attività di sensibilizzazione hanno incluso 47 scuole e coinvolto 1880 studenti, evidenziando l’importanza di educare giovani e famiglie.

"Questo accordo ci consente di lavorare insieme per promuovere la sostenibilità e ridurre l’uso della plastica", ha affermato Giuseppe Manzo. "Grazie al supporto del Comune, siamo pronti a raggiungere ambiziosi obiettivi operando con trasparenza e concretezza. Insieme, faremo la differenza". Tra gli obiettivi futuri vi è l’incremento della raccolta differenziata, la promozione di eventi sostenibili e il coinvolgimento delle attività commerciali in circuiti virtuosi. Ferrara, insignita del riconoscimento ’Plastic free 2025’, conferma il suo ruolo di modello nella tutela ambientale. Infine, è stato lanciato un appello che invita i cittadini a collaborare, attraverso la segnalazioni di rifiuti abbandonati illecitamente tramite l’app ’Il rifiutologo’ e aderendo come volontari alle iniziative di ’Plastic free’.

"Costruire un ambiente sostenibile è possibile solo con il contributo di tutti", ha concluso Balboni.

Damiano Moscardi