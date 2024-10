Plastic Free, volontari al lavoro

Per la giornata nazionale dedicata ai mari e fiumi, “Sea & Rivers”, sabato scorso ben 32 volontari di plastic free hanno organizzato una raccolta rifiuti lungo la pista ciclabile che congiunge San Carlo con Sant’Agostino. Durante la giornata, sono stati ben 80 i chilogrammi di rifiuti indifferenziati che i volontari hanno raccolto, solamente in quel tratto di strada; un risultato che deve far riflettere per la sua drammaticità, ma che allo stesso tempo racconta quanto sia importante il lavoro svolto da Plastic Free. L’amministrazione comunale ha partecipato e reso merito agli organizzatori della giornata.