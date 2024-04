PlasticFree in azione. La caccia ai mozziconi parte da Pontelagoscuro

Oggi, in occasione della data nazionale PlasticFree, dedicata alla giornata mondiale della terra, a partire dalle 10, si svolgerà a Pontelagoscuro un evento di sensibilizzazione con una raccolta di rifiuti (mozziconi di sigarette, tappi di bottiglia, ecc.).

La partenza da piazza Bruno Buozzi. L’iniziativa è organizzata dai volontari del gruppo Plastic Free Ferrara ed articolata su diversi percorsi, con la collaborazione del Comitato Vivere Insieme Pontelagoscuro, Avis comunale, il supporto del ristorante Al giardino da Mattia e di Lyondellbasell che coinvolgerà i propri dipendenti. L’evento si svolgerà con il patrocinio del Comune ed il supporto logistico di Hera per lo smaltimento dei rifiuti. "Vogliamo porre l’attenzione – dicono gli organizzatori – su tutti quei rifiuti che solitamente si trovano nelle aree verdi e tra le abitazioni, che vengono gettati a terra quasi involontariamente, senza consapevolezza dei danni che arrecano all’ambiente. È importante che gli abitanti della zona si sentano coinvolti e che partecipino in un gesto di cura verso il proprio territorio. È consigliato munirsi di guanti da lavoro/giardinaggio, borraccia per dissetarsi ed abbigliamento idoneo, i sacchi verranno forniti da Hera. I nuovi partecipanti potranno ricevere una maglietta Plastic Free.