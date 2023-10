Platani malati in piazza Ariostea. Operai in azione per abbatterli

Nell’ambito dei controlli effettuati dal Servizio Fitosanitario Regionale sui platani presenti nel territorio del Comune di Ferrara, sono stati rinvenuti alcuni esemplari affetti da cancro colorato. Considerato che è necessario adottare misure fitosanitarie volte alla prevenzione della diffusione di tale patogeno, al fine di preservare tutti gli altri esemplari di platani, l’ente gestore della manutenzione del verde comunale, Ferrara Tua spa, inizierà gli interventi di rimozione delle alberature affette da cancro colorato. Il primo intervento interesserà 2 platani affetti da cancro colorato radicati nell’anello verde di piazza Ariostea. Dal momento che le prescrizioni del Servizio Fitosanitario Regionale prevedono la rimozione dei 2 esemplari adiacenti, l’intervento comporterà la rimozione di 4 essenze. I controlli effettuati dal Servizio Fitosanitario Regionale hanno evidenziato la presenza di altri esemplari affetti da cancro colorato anche in via Bacchelli, via dei Calzolai e viale Krasnodar, per i quali l’Amministrazione comunale tramite Ferrara Tua spa, dovrà programmare gli interventi di rimozione entro il termine del 26012024. Si procederà al reimpianto delle alberature abbattute nei termini e secondo modalità e prescrizioni impartite dal Servizio Fitosanitario Regionale della Regione Emilia Romagna.