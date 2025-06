Play Off Scudetto: Giglio e Grill Park in parità, Sidun supera Bello Immobiliare

Nell’andata delle semifinali dei Play Off Scudetto “Banca Mediolanum” la Giglio si fa nettamente preferire nei confronti di un Grill Park che appare quasi intimorito, 1-0, 3-1 e 4-2 con le doppiette di Schwoch e Gamberini, da segnalare anche due pali colpiti da Di Maso, ma il Grill Park non affonda, rimane in partita con le reti di Sgargetta e Spettoli e poi nel forcing finale agguanta l’insperato pari con ancora un gran gol di Spettoli e l’autorete di Zanettini sul tiro-cross di Artioli, finisce 4-4.

Nell’altra semifinale parte forte il Ristorantino Sidun (nella foto) il cui gioco ruota tutto attorno ad un Fichera dominante, 3-0 all’intervallo con reti di Castellino, Cannizzaro e Valentino, il Bello Immobiliare colpisce un clamoroso palo con Boarini. Il secondo tempo è quasi tutto di marca Bello Immobiliare, Vilardi e Longhi accorciano le distanze, prima dell’assolo di Canizzaro che mette a sedere due difensori e poi il portiere riuscendo poi ad insaccare da posizione decentrata, 4-2 bellissimo. A 4’ dal termine arriva il terzo gol del Bello Immobiliare con un preciso diagonale di Boarini, finisce 4-3 Sidun, il Bello Immobiliare nella gara di ritorno dovrà vincere con almeno 2 gol di scarto in virtù del miglior piazzamento del Sidun al termine della Regular Season.

Nelle semifinali dei Play Off di Serie A “Giara Assicurazioni” il Basilico al fotofinish fa sua Gara 1 contro Exera. In vantaggio ci va il Basilico al 9’ con Spettoli, il primo tempo termina 2-1 Exera grazie alla doppietta di Bergossi. Ad inizio ripresa arriva anche il 3-1 con il tiro dalla distanza di Pedarzini. Il Basilico in 10’ la ribalta con Bersanetti, Sisti e Artioli; al 21’ pareggio Exera con Patroncini servito da Berveglieri, ma allo scadere Spettoli messo davanti al portiere dall’assist al bacio di Nigrisoli, insacca il gol vittoria, finisce 5-4 Basilico.

Va agli Irruentes il primo round contro il Francolino. Partita sbloccata da Pagano e pareggio Francolino su tiro, deviato, di Bianchi. Pagano è in serata, conclusione imparabile, palo-gol, e poi sfruttando l’assist di Andreozzi, 3-1. Si mette in partita Serafini per il Francolino, stoccata del 2-3, 4-2 di Marino e eurogol di Malagutti del 3-4, nel finale arriva il definitivo 5-3 con Marino innescato da Pagano.

Nei Play Off di Serie B “Edilizia Marchetti” al Tabacchi Levigatura Marmi non riesce la rimonta dopo il 2-5 dell’andata, avanti 1-0, 1-1 all’intervallo, poi 2-3 e 2-7 finale contro il Bar Duomo, tripletta di Ansaloni e doppietta di Mamini. In Finale il Bar Duomo attende la vincente di Osteria Strabassotti - Carni e Sapori.

In Gara 1, 0-0 all’intervallo, palo di Corazza per gli Strabassotti; nella ripresa Boschiero e Fantin per il 2-0 Carni e Sapori, Artioli accorcia le distanze per il definitivo 1-2.

Nel ritorno delle Semifinali Play Off di Serie C “Siever Plant Engineering” gli Asini Bradi, forti del 7-3 dell’andata, vanno in vantaggio con Contestabile, ma vengono surclassati dal Dolce Dormire che vince 6-1 e vola in Finale contro l’Autocarrozzeria Giudice: tripletta di Galiè, poi Packer, Donisi e autorete di Cavicchi che nel finale si fa anche parare un rigore da Dal Mas.

Nei Play Off di Serie D “Gruppo RB” Il Pkm dopo il 5-1 della semifinale d’andata, comanda per tutto il match contro il Sushi Tokyo, 2-0, 3-1, 3-2 all’intervallo, 4-2, 5-4, prima del 5-5 conclusivo e vola in Finale: tripletta di Vezzani, di Bononi e Occhiali le altre reti; per il Sushi Tokyo doppietta di Fontanesi, Tcheng, Greco e pareggio di Sanità su punizione.

Dall’altra parte del Tabellone, Gara 1 va al Laudano e Misture, doppiette di Rizzo e Preti, gol e assist di Rigosi nel 5-3 alla Termogas.