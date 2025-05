Play Off Scudetto: Grill Park Ferrara trionfa, emozioni nei Play Off di Serie A, B e C

Nei Quarti di Finale di andata dei Play Off Scudetto “Banca Mediolanum” il Grill Park Ferrara batte la Baracca di Guendalo, decisivo Secchi doppietta e assist del 3-1 a Sgargetta, 4-1 finale di Artioli, per la Baracca tap-in ad inizio ripresa di Virgili in seguito al tiro di De Marchi. Vince ma non sfonda la Giglio contro il F.lli Arveda/Pizzeria 1000 Miglia, 4-3 con poker di Gamberini, per il F.lli Arveda a segno Finotti, Callegari e punizione di Letizia. Non disputata Magic Pizza – Bello Immobiliare, campo impraticabile per via dell’acquazzone di mercoledì pomeriggio; 3-3 tra Ristorantino Sidun, Cannizzaro e doppietta di Castellino, e Bar la Coccinella, che rimonta con doppietta e assist di Bosi.

Nei Play Off di Serie A “Giara Assicurazioni” dopo il vantaggio iniziale del Kafè Bacchelli con Porcari, il Basilico la ribalta 3-1 e chiude 5-2: Mantovani, Nigrisoli, Spettoli e doppietta di Sisti, il provvisorio 2-3 del Kafè Bacchelli porta la firma di Rosini. Dalla stessa parte del Tabellone, il Francolino si aggiudica il match d’andata contro il Foto Express/Maracaibo, 7-4: mattatore il solito Serafini autore di un poker, doppietta di Malagutti e destro dall’angolo impossibile di Bianchi; per il Foto Express/Maracaibo, Lanzoni firma l’assist per Gennari e segna una tripletta. Successo roboante per Exera, il Fast Car va in vantaggio con Lefons e poi sul 2-1 con Scagliarini, poi Exera stampa un parziale di 8-0 e mantiene il +6 fino al 12-6 conclusivo: 4 gol Bergossi, una doppietta a testa per Rubini, Pedarzini, Patroncini e Panzetta. Primo tempo che si chiude sull’1-1 tra Fondazione dalla Terra alla Luna, in vantaggio con Barone, e Irruentes, pari di Pagano; negli ultimi 7’ gli Irruentes si aggiudicano il match con Marino e ancora di Pagano, finisce 3-1.

Nei Play Off di Serie B “Edilizia Marchetti” il Tabacchi Levigatura Marmi va in vantaggio per 3 volte: Casoni, rigore di Bianconi e poi Pirani a metà ripresa; la Pizzeria Zadrima risponde prima con Lohman e Longhi, finisce 3-2. Tutto facile per Bar Duomo e Carni e Sapori che dilagano nel secondo tempo e ipotecano il passaggio del turno. Il Bar Duomo va sotto contro l’Autofficina Lodi per la rete di Perina, poi 3-1 all’intervallo, 9-2 e 10-3 finale con poker di Bottoni e doppiette di Mamini, Lufrano e Farinella. Il Sol de Montalto si illude con il doppio vantaggio firmato Marchiori- Lefons, poi 2-2 all'intervallo e si scioglie fino al 2-9 conclusivo, poker di Mazzola e doppietta di Zanforlin. Non disputata Osteria Strabassotti – Ferrutensile.

Nei Play Off di Serie C “Siever Plant Engineering” il Dolce Dormire sembra aver vita facile sul 3-0, doppietta di Mazzini Fei e punizione di Sansoni, ma si materializza la rimonta dello Sporting San Pietro in Casale: deviazione nella propria porta di Bonora per anticipare Brunetti, 2-3 di Leprotti e 3-3 di Gallo su punizione. Finisce in pareggio, 8-8, anche tra Asini Bradi e Termoidraulica Sgarzi, in evidenza De Gruttola e Falvo per la Termoidraulica Sgarzi e Guidetti e S. Collati per gli Asini.