Play to the Whistle: Torneo di Calcio a 7 a Copparo con Tematica Civiltà Antiche

Nel nostro territorio c’è un torneo che dopo il successo della prima edizione punta a ritagliarsi un ruolo sempre più rilevante attraverso un format piuttosto originale. Stiamo parlando di Play to the Whistle, in programma allo stadio Preziosa di Copparo da venerdì 13 a domenica 15 giugno. Gli organizzatori hanno previsto 20 gare da 30 minuti nell’arco di tre giorni, dalle 18 alle 24. Una vera e propria maratona di calcio a 7, alla quale curiosi e appassionati potranno assistere gratuitamente sugli spalti dell’impianto copparese, dove sarà attivo uno stand gastronomico.

Ma Play to the Whistle – letteralmente Gioca finché non Fischia – ha un’altra particolarità: il torneo ruota attorno un tema, un filo rosso che accompagnerà le squadre e ne ispirerà i nomi e le divise. ‘Divide et impera’ è lo slogan scelto per rappresentare il mondo delle civiltà antiche, alle quali saranno dedicate le divise ufficiali, create ad hoc dagli organizzatori.

C’è grande fermento a Copparo e dintorni per una manifestazione che si è rifatta il look anche e soprattutto grazie agli sponsor: Cams, il Futuro è Verde; Ferraresi Commercio Rottami srl; Salone Vanity Parrucchiere; WellFit Palestra; Aroma’s Cafè e Derby Sport.

Insomma, ci sono tutti i presupposti per un’edizione all’insegna dello spettacolo tra otto squadre che non vedono l’ora di confrontarsi e darsi battaglia sul manto erboso del Preziosa. Si tratta di Aztechi, Cinesi, Giapponesi, Greci, Egizi, Pellerossa, Romani e Vichinghi: chi la spunterà?

