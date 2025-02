Plebiscito: Gianella è coordinatore comunale

Fausto Gianella, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, eletto a Goro come coordinatore comunale. La sua nomina è stata un plebiscito. Sala gremita di pubblico per il primo congresso di Fratelli d’Italia a Goro, congresso che si è svolto nella sala consigliare del Comune, roccaforte del partito di Giorgia Meloni che alle ultime elezioni politiche ha raccolto da solo la percentuale di 52% dei voti.

Dopo i saluti del sindaco Maria Bugnoli, sono intervenuti Silvia Dal Passo che si occupa del Terzo settore; Lara Gianella per il mondo della scuola; Arianna Silvestri rappresentante Lega Coop; Sergio Vassalli Cia e Daniele Massarenti consigliere Coldiretti sui temi dell’agricoltura; Luca Freguglia per le questioni venatorie; Michele Marandella (turismo) e Lenardo Aguiari per l’acquacoltura. In risposta ai tanti quesiti posti l’onorevole Mauro Malaguti chiamato a presiedere il congresso.

In conclusione la relazione programmatica del consigliere regionale dell’Emilia-Romagna Fausto Gianella, candidato unitario eletto coordinatore comunale all’unanimità.