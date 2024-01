Pm10, limiti superati. Scattano i divieti

CENTO

Continuano a essere superati i limiti delle polveri sottili e ancora una volta sono scattate le misure emergenziali che saranno valide almeno fino a oggi, e l’eventuale proseguio legato alla nuova misurazione. Nelle vie all’interno del centro storico, delimitato dalle vie IV Novembre, I Maggio, XX Settembre, XXV Aprile, viale Iolanda, 27 Gennaio, via Bologna vi è dunque il divieto di circolazione dei seguenti veicoli a motore: gli Euro 0, Euro 1 ed Euro 2 alimentati a benzina, i veicoli a Gpl, benzina o metano con benzina 0 ed euro 1, i diesel euro 0, euro 1, euro 2, euro 3, euro 4 ed euro 5, ciclomotori e motocicli euro 0, euro 1, tutti non conformi alle relative direttive. In tutto il territorio comunale la temperatura negli ambienti non deve superare i valori massimi di 19 gradi per luoghi come le abitazioni, uffici e attività commerciali.