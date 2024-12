Pma al Delta, Zappaterra: "Chiarezza sui comportamenti"

LAGOSANTO

Con un’interrogazione scritta, la consigliera regionale del Pd Marcella Zappaterra chiede alla Regione di intervenire per fare luce sulla situazione del servizio di Procreazione medicalmente assistita (Pma) dell’ospedale del Delta. "La Pma dell’ospedale del Delta è un’eccellenza riconosciuta a livello regionale e nazionale, ma le problematiche emerse negli ultimi mesi destano grande preoccupazione, sia per il personale che per l’utenza - sottolinea Zappaterra -. Mi riferisco in particolare ai provvedimenti disciplinari che hanno colpito il direttore del servizio e il responsabile del laboratorio accusati di comportamenti violenti, offese anche di natura sessista e violazioni amministrative. Questa situazione se confermata, rischia di compromettere la qualità di un servizio che è un punto di riferimento per tante coppie, non solo a livello locale". La consigliera segnala anche un dato allarmante: "Negli ultimi due anni ben tredici operatori – tra coordinatrici, ostetriche, biologi e Oss – hanno chiesto il trasferimento evidenziando un clima lavorativo insostenibile. Non possiamo permettere che problemi organizzativi e relazionali indeboliscano un servizio così importante. Ho chiesto alla Regione di approfondire quanto accaduto e di sollecitare risposte dall’Azienda Usl di Ferrara su come intenda garantire la qualità del servizio e la fiducia dei pazienti".