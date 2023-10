Pneumatici danneggiati. Indagini in via Albergati

CENTO

Forse chiodi sparsi sull’asfalto in zona Molino Albergati, episodio sul quale le forze dell’ordine stanno cercando di fare chiarezza. "In questi giorni si sono susseguite segnalazioni – dice l’assessore alla sicurezza Mario Pedaci - per un aumento anomalo di pneumatici danneggiati su autovetture in transito in Molino Albergati e precisamente in via Albergati. Segnalazioni pervenute anche attraverso il locale Gruppo di controllo di vicinato, che ringrazio". E spiega dunque quanto fatto. "Una pattuglia della polizia locale di Cento – segnala Pedaci - ha rinvenuto due file di buchi sul manto stradale davanti al civico 411 e civico 43 che sono state evidenziate in giallo ed è stata attivata CMV per la relativa segnaletica e per la chiusura dei buco". Sopralluogo che ha permesso di trovare buchi tutt’altro che innocui. "Non è chiaro se tali buchi siano stati fatti appositamente da qualcuno o se siano residuali a qualche intervento manutentivo – aggiunge l’assessore - tuttavia qualcuno avrebbe inserito nei buchi del materiale ferroso appuntito, tipo chiodi, che avrebbero danneggiato pneumatici di diversi autoveicoli". Questo, creando dunque danni agli automobilisti che sono passati di lì. "Per fortuna non risultano danni alle persone – conclude Pedaci - A oggi non risultano denunce contro persone".