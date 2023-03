Pneumologia, apre l’ambulatorio

LAGOSANTO

Riorganizzare e potenziare la rete di pneumologia sul territorio con percorsi omogenei e più vicini ai pazienti. È l’obiettivo della Unità operativa Pneumologia Territoriale a direzione universitaria guidata dal professor Marco Contoli, che punta a un’assistenza di prossimità per la prevenzione, diagnosi e cura delle malattie dell’apparato respiratorio. In questo contesto, da lunedì scorso hanno riaperto gli ambulatori di pneumologia all’ospedale del Delta di Lagosanto, che sono attivi il lunedì e martedì per visite di primo accesso e di controllo dei pazienti con problemi respiratori (dall’acuto al cronico), mentre il giovedì pomeriggio l’attività è dedicata prevalentemente ai pazienti ricoverati in ospedale. È attivo, inoltre, il servizio di diagnostica funzionale respiratoria rivolta a pazienti con altre problematiche che possono accedere per l’approfondimento diagnostico con spirometria. L’attività ambulatoriale pneumologica al Delta, sospesa dal 2019, riprende quindi a pieno regime con la dottoressa Rocchi che negli ultimi tre anni ha supportato i colleghi della Medicina Interna del Delta per la gestione dell’emergenza Covid-19. Rimangono operativi gli ambulatori di Pneumologia a Ferrara, Cento, Bondeno, Copparo, Argenta e Comacchio. L’accesso ai servizi avviene attraverso prenotazione Cup, con impegnativa del medico di medicina generale per le prime visite, mentre le visite di controllo sono prescritte dallo specialista. "Nel contesto della ristrutturazione della rete territoriale dell’attività clinica della pneumologia territoriale, stiamo riorganizzando le risorse per essere più presenti al livello di prossimità del paziente con l’apertura di nuovi ambulatori e il potenziamento dei presidi esistent", afferma il professor Contoli che, specifica che "il progetto pilota per il monitoraggio a distanza dei pazienti offre grandi opportunità".