Pnrr, città da podio Già ’messi a terra’ la metà dei progetti Siamo secondi al Nord

di Federico Di Bisceglie

Ferrara primeggia nel Nord Italia in termini di finanziamenti ammessi al Pnrr. In valore assoluto, siamo secondi solo alla città di Vicenza. A certificarlo è il Sole 24 Ore che, recentemente, ha elaborato una ricognizione sulle città – di dimensioni simili – e sulla loro capacità di intercettare risorse europee. Questo è il primo dato.

Il secondo aspetto, forse ancora più interessante, è che degli oltre novanta milioni di euro di progetti ammessi a finanziamento quasi il 50% sono già "messi a terra". In sostanza, la metà dei lavori sono stati appaltati o sono in fase di appalto imminente. Guardiamoli nel dettaglio. Sostanzialmente due i comparti nei quali le pratiche di affidamento lavori sono a buon punto: il segmento legato alla digitalizzazione e quello legato alla rigenerazione urbana. In centro e nelle frazioni. La parte digital, malgrado abbia importi sensibilmente inferiori rispetto a quelli impiegati per la riqualificazione urbanistica, presenta comunque aspetti interessanti. Il progetto principale è la migrazione al cloud di 21 servizi (oltre un milione di euro). Interessante anche la messa a norma del sito web e la reingegnerizzazione di alcun servizi dello sportello telematico (circa 460mila euro). Nel plafond ‘M1’ è compreso anche il finanziamento di duecentomila euro per la Sala Estense (nel filone che attiene all’efficientamento di cinema, teatri e musei). Mezzo milione è stato anche già appaltato anche per l’abbattimento delle barriere architettoniche e cognitive di Palazzo Schifanoia. Arriviamo ai quindici milioni del bando Pinqua. Nell’ambito della riqualificazione dell’ex Palaspecchi, che nei piani diventerà ‘Le corti di Angelica’ (in continuità con le corti di Medoro), l’intervento più cospicuo che è stato ammesso a finanziamento e già in fase di appalto è quello legato alla riqualificazione del parcheggio pubblico, del verde pubblico, degli spazi urbani aperto e dei collegamenti ciclabili. L’importo supera i sei milioni e mezzo di euro.

Una cifra di poco inferiore (quasi 6,2 milioni di euro) è stata destinata alla realizzazione di 48 (anche se nei piani c’è quello di aumentare il numero) alloggi di edilizia popolare, in collaborazione con l’istituto Acer. Spostandoci verso Ferrara Nord (ovest), oltre 4,8 milioni sono stati destinati alla ristrutturazione delle arterie e delle intersezioni tra le vie Modena, viale Po e via Marconi e via del Lavoro e il relativo miglioramento della mobilità in chiave sostenibile. Per quanto riguarda l’accesso Est, l’investimento è inferiore. Si tratta di 1,5 milioni ed è prevista la ristrutturazione dello spazio pubblico che è compreso tra via Ippolito d’Este, via Baluardi, via Alfonso d’Este, porta Romana e la demolizione di edifici incongrui. Un alto capitolo finito sotto esame. Nelle frazioni, tra tutte le ex scuole, tra le cifre più cospicue c’è quella destinata al recupero del palazzone di Marrara (ex centro civico) con oltre tre milioni di euro. Anche in questo caso, confermano dal Comune, la gara per i lavori è in fase di affidamento. Quasi quattro milioni per il recupero di Casa Lea. Insomma, almeno sul fronte Pnrr, Ferrara non è fanalino di coda. E questa è una buona notizia.