Pnrr e parità di genere, seminario con esperti alla sede della Cna

‘Pnrr a Ferrara: più diritti per le donne?’ È la domanda a cui vuole rispondere il seminario che si svolgera oggi dalle 16.45 alle 19.15 alla Cna. L’iniziativa è organizzata da FareDiritti.it, gruppo di mobilitazione civica nato due anni fa con l’intento di monitorare i progetti ferraresi del Pnrr per verificarne le ricadute sull’obiettivo della parità di genere, che rappresenta uno dei vincoli trasversali a tutte le missioni del piano. L’obiettivo del seminario è informare la cittadinanza, in questa fase iniziale della realizzazione dei progetti già finanziati, sulle direzioni di marcia intraprese, in particolare dal Comune e, più in generale in provincia, in ordine all’obiettivo della riduzione del divario di genere.