Pnrr e Zls, Sipro e Provincia:: "Rilanciare il nostro territorio"

Incontro tra Sipro-Agenzia per lo sviluppo e Provincia, che di Sipro è socia. Tra i temi affrontati dal presidente dell’amministrazione provinciale, Daniele Garuti, e l’amministratore unico di Sipro, Stefano di Brindisi, gli esiti del Pnrr, le opportunità della Zls, la necessità di rilanciare il territorio pensandolo dalla prospettiva dei vantaggi che offre per le imprese che vorrebbero realizzare investimenti di espansione o insediamento. "Un ambito – così una nota – su cui Sipro, come Di Brindisi ha annunciato a Garuti, sta predisponendo un report presentato a primavera". All’incontro erano presenti, per Sipro, anche Giada Spadoni, responsabile Incubatori e progetti europei e Anna Fregnan, responsabile Sportelli sul territorio

(in foto Garuti e Di Brindisi con Spadoni e Fregnan)