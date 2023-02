Pnrr, Ferrara tra i primi Comuni per capacità di erogare servizi

Il nostro Comune è pronto ad affrontare le sfide del Pnrr. Ferrara, è tra i primi dieci capoluoghi virtuosi in termini di capacità di erogazione dei servizi anche in relazione alle variazioni del personale dal 2008 al 2019. Questo il quadro che emerge da uno studio elaborato da un docente dell’Università di Bari (Gianfranco Viesti) per la fondazione ‘Con il sud’. Lo studio prende in esame i comuni con più di 60mila abitanti (al 2019), che sono ben 103. Di questi ben 24 non sono capoluoghi di provincia. Complessivamente, in questi territori risiede un terzo della popolazione nazionale. I parametri. Nello studio sono analizzati i dati relativi al numero di dipendenti (al 2019), rapportati alla popolazione e comparati alla media del rapporto dipendenti-popolazione del gruppo dei comuni medi e del gruppo dei comuni grandi, ricavandone un indice di dotazione del personale. Essendo questi dati relativi al pre-pandemia, possono aver subito qualche variazione anche a fronte del turover. Fra gli indici, è stato tenuto in considerazione anche il dato relativo ai dipendenti con meno di 50 anni sul totale dei dipendenti e i dati relativi alla percentuale di dipendenti dirigenti, comparata alla media unica dei comuni medi e grandi. La struttura. L’analisi ha raggruppato i comuni per macro categorie, in quartili.

Nell’ultimo quartile, cioè in quello dei comuni più virtuosi, è compresa anche Ferrara. In generale, nei valori più positivi è "forte la presenza dei comuni dell’Emilia-Romagna)". Anche se non di tutti, perché ad esempio Carpi e Imola sono indicati fra le realtà che presentano diverse criticità. Stando all’indicatore, i dieci comuni meglio attrezzati sotto il profilo del personale, per a fornitura di servizi e la realizzazione di investimenti pubblici sono Trieste, Trento, L’Aquila, Reggio-Emilia, Padova, Ravenna, Bolzano, Ferrara, Bologna e Varese. "I comuni con elevate criticità – si legge nello studio – potrebbero aver incontrato problemi nel candidare interventi ai bandi previsti dal Pnrr". Ed è un problema diffuso anche nella nostra Provincia, nelle piccole realtà. Certo, "studi come questo – spiega l’assessore al Pnrr, Andrea Maggi (foto) – ci rafforzano nell’idea che il lavoro portato avanti dalla cabina di regia ha un valore fondamentale per il territorio e si muove sui binari giusti".

Attualmente sono oltre cento i milioni di euro del Pnrr intercettati dall’amministrazione. Peraltro da ora in poi sarà facilmente distinguere i cantieri legati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Maggi ha infatti emesso una direttiva molto chiara. "I cantieri e le recinzioni ovranno avere non solo le caratteristiche previste dalla normativa sulla sicurezza sul lavoro, ma anche rappresentare lo strumento di informazione e comunicazione sulle strategie che l’amministrazione sta portando avanti in relazione al Pnrr".

Federico Di Bisceglie