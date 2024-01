Pnrr, il piano dei lavori. Mense, scuole ed Ex Mof. La mappa dei cantieri: "Raccogliamo i risultati"

Il primo trimestre di lavori pubblici parte con un plafond di risorse notevole. Stiamo parlando di cantieri per circa 23 milioni di euro che inizieranno entro marzo. Passiamo in rassegna gli interventi più significativi. Partiamo col dire che la stragrande maggioranza degli interventi riguarderanno il patrimonio edilizio scolastico e sono finanziati per lo più da fondi europei del Pnrr. Sono otto cantieri complessivi, tra cui quello alla scuola Girasoli che partirà a metà gennaio, l’intervento sulla scuola Pietro Lana (più o meno lo stesso periodo), l’intervento alla mensa di Fondo Reno (che partirà il 20 gennaio), alla mensa Franceschini (al via il 5 febbraio), la mensa della scuola di San Martino (sempre il 5 febbraio) e la mensa dalla Don Milani (12 febbraio).

Per quanto riguarda il polo di Coronella, al via dal 15 febbraio e la scuola Manzoni che partirà il primo marzo. Si tratta, per la stragrande maggioranza, di interventi di rigenerazione urbana, riqualificazione del patrimonio o di nuove costruzioni. È il caso, quest’ultimo, del nuovo polo di Coronella che sarà realizzato grazie a 3,5 milioni di euro di fondi Pnrr. Per rimanere in tema di finanziamenti comunitari, entro febbraio partiranno anche i cantieri per le riqualificazioni dei due accessi Nord-Ovest e Sud Est della città. Il primo lotto dei lavori (a Nord-Ovest) consta di 4,8 milioni di euro, mentre il quadro economico complessivo è molto più cospicuo: sono 23,2 milioni. Lo stesso importo destinato anche alla riqualificazione dell’altro ingresso i cui lavori partiranno a breve per un primo ammontare di 1,5 milioni.

Significativo sarà, anche, il cantiere per la riqualificazione del parcheggio Ex Mof. Per questo intervento, che fa parte del bando Periferie – il cantiere in questione è riferito al lotto A5 – sono previsti stanziamenti per cinque milioni di euro e i lavori dovrebbero partire ufficialmente a marzo. Da pochi giorni è stato infine affidato il cantiere – alla ditta Pr consolidamenti – relativo al restauro del chilometro di Mura. Uno dei progetti di legislatura, che prosegue anno dopo anno. Ebbene, il tratto interessato da questo cantiere sarà quello compreso tra la Peschiera del Duca e circa la metà via Gramicia. Per questo cantiere, che partirà entro la fine di febbraio, il Comune ha stanziato (con risorse proprie) mezzo milione di euro. "Dopo aver seminato negli anni e nei mesi scorsi – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici e al Pnrr, Andrea Maggi (foto) – oggi l’amministrazione raccoglie risultati importanti. Tutta questa mole di cantieri che partirà entro il primo trimestre dell’anno rappresenta un impegno che parte da lontano e nel quale abbiamo sempre creduto". La dimostrazione di questa direzione, secondo l’amministratore, è rappresentata "dall’importante cifra – oltre cento milioni – che il Comune è riuscito a intercettare candidando moltissimi progetti (e vincendoli) legati al Pnrr. In questo senso, segnalo anche l’importante intervento di riqualificazione che verrà effettuato all’aeroporto grazie al co-finanziamento di Enac, che porta la cifra complessiva a otto milioni di euro". Ma per vedere iniziare questo cantiere, c’è ancora un po’ da aspettare.