Pnrr, il punto con gli esperti . Bandi, Ferrara migliora i tempi: "Incontro molto proficuo"

Novantuno milioni di euro. È la cifra a cui ammonta il plafond di risorse che il Comune è riuscito a intercettare grazie ai finanziamenti europei del Pnrr. Ed è stato proprio il Pnrr l’argomento al centro del confronto tra i tecnici della Regione e l’assessore Andrea Maggi, l’altro giorno. "Un incontro proficuo – spiega Maggi – in cui, con soddisfazione, abbiamo appreso, che i dati del monitoraggio delle procedure vedono il nostro Comune in netto miglioramento rispetto alle altre realtà". Sul fronte della digitalizzazione, sono 1,7 i milioni di euro intercettati dall’Ente, mentre sono oltre tre i milioni dedicati alla realizzazione di nuove ciclovie urbane. Per l’efficientamento energetico sono 9,4 i milioni destinati dal Comune, che serviranno a finanziare interventi in via Bologna, via Verga e alla scuola primaria Manzoni. La voce più consistente è quella legata ai rifiuti urbani: la realizzazione di nuovi impianti cuba attorno ai 56 milioni. La voce più cospicua è legata alla realizzazione dei nuovi impianti in via Cesare Diana. Per il depuratore di via Gramicia sono 2,7 i milioni destinati, mentre per i centri di raccolta sono 1,2. Già avviati, in parte, i lavori del maxi piano frazioni che consta di 23 milioni di euro.