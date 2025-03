Pnrr, la Corte dei Conti. Il Comune è ‘promosso’. Ma a rischio tre interventi

Nello svolgimento dei lavori legati al Pnrr, il Comune "non ha rilevato criticità tali da compromettere il rispetto delle tempistiche-milestone finali previste dal cronoprogramma dei finanziamenti". La "promozione" per la messa a terra e lo svolgimento – nel rispetto delle tempistiche fissate dall’Ue (giugno 2026) – dei cantieri sugli istituti scolastici, arriva dall’indagine sugli interventi realizzata dalla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. Complessivamente, sono undici gli interventi finanziati con i fondi comunitari che l’amministrazione ha scelto di eseguire sulle scuole. Complessivamente, per gli interventi sulle scuole, sono stati intercettati dal Comune oltre 26 milioni di euro (dati aggiornati al dicembre scorso). Se alcune opere come la mensa scolastica dell’istituto di Fondoreno sono già state consegnate, vanno tuttavia sottolineate "alcune criticità" per dirla con le parole della Corte dei Conti, legate a tre cantieri. Nella fattispecie, stiamo parlando dell’intervento alla scuola Manzoni (oggetto, di recente, di un’interrogazione da parte della capogruppo della Comune, Anna Zonari) che prevede la realizzazione di una nuova scuola "mediante la sostituzione dell’edificio". Il progetto nella scuola di via Don Zanardi consiste nella demolizione e ricostruzione, con un investimento complessivo di quattro milioni di euro. L’altro intervento a rischio rallentamenti riguarda la nuova costruzione del Guido Rossa. L’edificio di progetto è concepito per accogliere 60 bambini suddivisi in tre sezioni: una lattanti per 16 bambini, una semi-divezzi con 22 posti e una divezzi con altri 22 posti. L’asilo, stando a quanto previsto nel progetto, sarà completo di dormitori, spazi comuni e zona servizi con cucina e spogliatoi. Tutte le sezioni hanno un affaccio e un’uscita diretta verso il giardino interno posto a sud, sono collegate con un percorso orizzontale interno posto a nord, dal quale prendono luce indirettamente attraverso una porta a vetri e presentano una copertura inclinata a shed dalla quale ricevono luce zenitale e ventilazione diretta. L’importo, in questo caso, supera i due milioni di euro (con un co-finanziamento del Comune da mezzo milione). Da ultimo, fra i cantieri "problematici" c’è quello di Quartesana. In questo caso il progetto prevede la costruzione di un nuovo immobile destinato ad asilo nido in un’area residenziale della frazione di Quartesana, in via Alvisi. L’asilo sarà composto da tre blocchi di sezioni complete di dormitori e corredate di spazi comuni e zona servizi con cucina e spogliatoi. "L’obiettivo dell’intervento – si legge nelle carte del progetto – è quello di creare un nuovo polo per l’infanzia nella frazione ferrarese, in una zona a prevalenza residenziale, implementando la dotazioni comunitarie con un servizio di supporto alle famiglie. In questo caso, il finanziamento previsto è di 1,9 milioni di euro, di cui 406 mila finanziati direttamente con fondi propri dal Comune. A quanto apprendiamo dagli uffici del municipio, le interlocuzioni con la ditta che si è aggiudicata i lavori per il Guido Rossa e per Quartesana sono già in corso. L’obiettivo è capire se ci sono le condizioni o meno per proseguire l’intervento. Qualora non dovessero sussistere i presupposti, per l’amministrazione si aprirebbero due strade: la prima è quella dell’affidamento – alle stesse condizioni contenute nel capitolato d’appalto – dell’intervento a un’altra ditta che aveva concorso al bando precedente. Sostanzialmente uno scorrimento della graduatoria. L’alternativa sarebbe quella di avviare una nuova gara per l’aggiudicazione dei lavori. In ogni caso, salvo proroghe delle tempistiche stabilite a livello comunitario, bisogna fare in fretta.

Federico Di Bisceglie