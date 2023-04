Pnrr, la lotta alla siccità "Soldi al consorzio di bonifica per frenare la desertificazione"

di Federico Di Bisceglie

Indirizzare risorse del Pnrr per finanziare i nuovi progetti fondamentali per il comparto agricolo. E, nella fattispecie, di "valutare" quelli proposti dal Consorzio di Bonifica. Questa è, in estrema sintesi, la richiesta contenuta nell’ordine del giorno firmato dal parlamentare di Fratelli d’Italia Mauro Malaguti nell’ambito della discussione sulla revisione dei progetti Pnrr. Ma andiamo con ordine.

All’interno del documento, il parlamentare fa esplicito riferimento ad alcuni piani che il Consorzio ha candidato ai fondi europei del Piano nazionale di ripresa e resistenza. Il primo punto da cui parte Malaguti è legato al rischio di desertificazione di alcune aree. Tema strettamente connesso con la grande crisi idrica di questo periodo. "Il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara – si legge nel documento – che si è dimostrato tra i più attivi nel mettere a bando e riuscire a finanziare progetti mirati a tutela del mondo agricolo e dell’ambiente stesso, per poter contrastare questo fenomeno ha messo a punto una articolata strategia costituita da azioni diverse, alcune di breve termine ed altre di più ampio respiro". Vediamole nel dettaglio. "Una prima misura – riporta il deputato – è quella di ampliare la capacità performante della rete di canali a disposizione realizzando, sulle aste principali, interventi di drenaggio e adeguamento della sezione in modo tale da aumentare l’officiosità idraulica e la capacità di invaso. Il progetto, esecutivo e immediatamente appaltabile, non necessità di espropri o pareri di altri enti. Il costo complessivo sarebbe di 30 milioni di euro e, se realizzato, consentirebbe di aumentare la capacità di invaso della rete di 2,5 milioni di metri cubi". La seconda misura riguarda le modalità di gestione e controllo del funzionamento della rete di canali. "L’intero sistema – si legge nell’ordine del giorno – si compone di 4.200 chilometri di canali che vengono regolati da 170 impianti idrovori e più di mille manufatti di regolazione. Il sistema territoriale è molto esteso - 260.000 ettari - e possiede un’inerzia notevole. Il Consorzio sta implementando un sistema di telecontrollo da remoto che permette di rendere tempestive le manovre dei manufatti e degli impianti attenuando i ritardi nella risposta del sistema nei confronti dei diversi scenari che si potrebbero manifestare". Il progetto esecutivo per l’automazione dei manufatti di regolazione posizionati sul Canal Bianco, "è pronto per essere appaltato" e il costo complessivo dell’intervento ammonta a 2,2 milioni di euro. Da ultimo, Malaguti fa riferimento a un intervento che sarebbe cruciale per il sistema idrico a uso agricolo. "Per poter efficientare la resa del sistema di distribuzione idrica per il settore primario – così il deputato - è stata messa a punto una terza azione che consiste nella realizzazione di una rete specializzata nella zona Mirabello-Vigarano Mainarda. Questo intervento potrebbe garantire una maggior quantità e qualità della risorsa idrica a disposizione degli agricoltori della zona". Per questo piano, il costo complessivo sarebbe di nove milioni di euro e potrebbe essere appaltato rapidamente essendo il Consorzio già in possesso del progetto esecutivo.