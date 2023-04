Pnrr, la mappa dei progetti Corti di Angelica e frazioni Gli obiettivi sono ambiziosi ma c’è l’incognita tempo

di Federico Di Bisceglie

FERRARA

Cosa rischia il nostro territorio se la timeline dei cantieri Pnrr non dovesse slittare oltre il 2026, come richiesto dal Governo? Ma, soprattutto, a che punto siamo? Proviamo a fare una mappatura dei progetti candidati, candidabili o già avviati che hanno beneficiato dei fondi europei. Partiamo col dire che il Comune capoluogo ha già ottenuto oltre ottanta milioni di euro.

Progetto frazioni e Pinqua. Tra gli obiettivi più ambiziosi che si è prefissato di raggiungere il Comune di Ferrara c’è una riqualificazione poderosa di alcuni edifici nelle frazioni (per lo più si tratta di ex scuole attualmente chiuse e in disuso) e la rigenerazione di una parte del quadrante Palaspecchi. Il punto d’approdo dovrebbe essere la creazione delle ‘Corti di Angelica’, con la realizzazione – tra le altre cose – di una cinquantina di alloggi popolari (in collaborazione con Acer) in continuità con le ‘Corti di Medoro’. I fondi europei dovrebbero ammontare a 15 milioni ma, grazie anche a cofinanziamenti privati, la somma supererà i 21 milioni. Altri 20 milioni sono stati intercettati dall’amministrazione estense grazie alla presentazione del piano di riqualificazione delle frazioni. Tanti altri, chiaramente, sono i progetti: dal recupero e rilancio dell’aeroporto, passando per la realizzazione del nuovo palazzetto sportivo in via Foro Boario.

La logica provinciale. A livello territoriale sono state presentate circa settanta schede progettuali. Sì, perché è la consulta dell’economia – incardinata in Castello – a tenere le fila di tutti gli enti che hanno avanzato proposte. Tra questi, oltre ai Comuni del territorio, ci sono anche i piani presentati dalle organizzazioni sindacali e dal Tavolo dell’imprenditoria. Il solo comune di Codigoro ha presentato quattro schede-progetto: una dedicata al centro culturale polivalente, una dedicata al recupero della stazione ferroviaria e un’altra al museo-pinacoteca. Il Comune di Copparo ne ha stilate diverse. Significativa è quella dedicata al polo industriale dell’area Crispa. Tra quelle dei sindacati ce n’è una molto avveniristica legata all’ipotesi di realizzazione di un impianto pilota di bio raffineria. Insomma ce n’è per tutti i gusti. Va detto, comunque, che al di là delle risorse Pnrr, molte di queste schede progetto potrebbero beneficiare di altre forme di finanziamento pubblico.

Imprese. Sul lato imprenditoriale sono 15 le schede che appaiono sul sito della Provincia. Si va dalla rigenerazione urbana alle comunità energetiche, passando per l’agricoltura di precisione finendo con la zona franca urbana e la destinazione turistica. Provincia. La Provincia ha ottenuto, attualmente, circa venti milioni di euro. "A Ferrara saggiamo quotidianamente la difficoltà di dover impiegare personale degli uffici – già piuttosto affaccendato nel seguire gli iter del piano delle opere pubbliche – nelle pratiche legate al Pnrr", hanno detto di recente il sindaco Alan Fabbri e l’assessore Andrea Maggi. Dunque, "il nemico principale, è il tempo".