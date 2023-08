Pnrr, la revisione del governo A rischio diciotto progetti Il Comune: "Contiamo su altri fondi"

di Federico Di Bisceglie

Venti milioni, diciotto progetti. Il piano di revisione del Governo sul Pnrr fa tremare i polsi, anche a Ferrara. Sì, perché se non si dovessero trovare fondi alternativi per rifinanziare gli interventi stralciati momentaneamente dal piano presentato dal ministro Raffaele Fitto, potrebbero saltare tutti i progetti che l’amministrazione ha candidato sulle frazioni. Non solo. In tema di riqualificazione urbanistica – da cui il governo avrebbe stralciato circa tre miliardi – rientrerebbero anche gli interventi di miglioramento agli ingressi Nord Ovest ed Est della città. L’assessore al Next Generation Eu, Andrea Maggi, subito dopo le dichiarazioni del ministro alle camere, ha convocato la cabina di regia comunale sui fondi europei per fare il punto della situazione. "Abbiamo deciso – spiega l’amministratore – di convocare immediatamente la cabina di regia per capire quali progetti avrebbero potuto rischiare di essere stralciati dal piano del governo. Quelli coinvolti direttamente sarebbero, appunto, legati al progetto di riqualificazione delle frazioni e agli ingressi della città".

Tuttavia, l’amministratore si dice fiducioso di un rifinanziamento. "Le dichiarazioni del governo – spiega ancora l’assessore – vanno in una unica direzione: i progetti verranno finanziati, magari con risorse alternative a quelle comprese nella rata del Piano nazionale di ripresa e resilienza". Non è il momento di aprire dei fronti con l’esecutivo, ma un po’ di preoccupazione inevitabilmente serpeggia. Tanto più che si tratta del progetto in assoluto più cospicuo presentato dall’amministrazione. Vediamo nel dettaglio di che lavori stiamo parlando. I più significativi in termini di importo sono gli interventi al Palazzone di Marrara, l’ex centro civico in piazza Adamo Boari che verrà riqualificato con tre milioni e 120mila euro. Ex sede del Municipio, attualmente è vuoto e inagibile a causa del sisma 2012. Il secondo intervento particolarmente significativo è quello che il Comune ha progettato per Casa Lea, (Laboratorio esplorazione ambientale) in via Padova a Pontelagoscuro, da riqualificare con tre milioni e 900mila euro. Per anni è stata punto di riferimento di associazioni ambientaliste e ricreative, nonché sede delle Guardie Ecologiche Volontarie, dell’associazione Vulandra, del Gruppo Subacqueo Ferrarese e di altre realtà tra cui Città Bambina. Poi, il Comune ha stilato un elenco di scuole abbandonate disseminate su tutto il territorio, da riqualificare, e da destinare ad altra funzione: dalle elementari di Ravalle (al cui restauro sono destinati 390mila euro), passando per l’ex scuola di Sabbioni (390 mila euro di investimenti), finendo con l’ex scuola di Chiesuol del Fosso (715 mila euro) e l’ex scuola di Gaibana (585mila euro) e 520mila euro per il centro civico in piazza Buozzi, a Pontelagoscuro. In bilico ci sono anche gli interventi a due fra i principali accessi della città. Per il Nord-Ovest l’amministrazione aveva candidato (e ottenuto) il finanziamento a un progetto che cuba complessivamente 4 milioni e 850mila euro, mentre per l’accesso Est, l’intervento vale un milione e 500mila euro.