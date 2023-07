"Pnrr, lavori affidati alle ’nostre’ imprese locali"

Le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza non avranno un impatto solo sul territorio e sulla sua qualità, ma anche, concretamente e direttamente, sul tessuto economico e occupazionale locale. Infatti, due delle tre gare d’appalto sinora esperite per la realizzazione del progetto ‘Rigenera Copparo’ (nella foto la presentazione del progetto) hanno visto come aggiudicatarie altrettante aziende copparesi. "Abbiamo sempre concordato con le associazioni di categoria sull’importanza della partecipazione delle imprese locali agli appalti pubblici – afferma il sindaco Fabrizio Pagnoni –. È dunque un risultato che ci inorgoglisce particolarmente che ‘nostre’ imprese siano protagoniste di una fase straordinaria per Copparo, che ha ottenuto cinque milioni di euro per la rigenerazione urbana. Il beneficio sarà infatti duplice. Da una parte la possibilità di ridare vita e splendore al centro storico attraverso il miglioramento del patrimonio storico architettonico, del decoro urbano e degli spazi comunitari, favorendo il sostegno e lo sviluppo alle attività economiche, culturali, di spettacolo e tempo libero. Dall’altra parte l’occasione per consentire alle nostre realtà di lavorare alla riqualificazione del proprio territorio, di crescere e di far crescere la nostra economia". Nello specifico, ‘Rigenera Copparo 02: Restauro del palazzo municipale’, che prevede il restauro delle facciate del municipio in affaccio sulle piazze e gli spazi pubblici del centro storico, è affidato alla ditta Geostrutture di Copparo; ‘Rigenera Copparo 03: riqualificazione della scuola elementare O. Marchesi’, che contempla la riqualificazione della scuola ‘Marchesi’, delle facciate principali prospicienti le piazze, è affidato alla ditta Govoni Costruzioni di Copparo. L’appalto del lotto 2 di ‘Rigenera Copparo 01: restauro delle piazze del centro storico di Copparo’ è in corso di aggiudicazione alla ditta Ecosistem di Venezia, leader nella progettazione e realizzazione di fontane, che si dovrà occupare della fontana monumentale. Le aggiudicazioni diventeranno efficaci solo al termine positivo delle verifiche di legge: si arriverà alla stipula del contratto d’appalto indicativamente entro agosto.

Valerio Franzoni