Pnrr, lavori al plesso di San Biagio "Sarà a prova di terremoto"

È partito uno dei cantieri di edilizia scolastica finanziati dal Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza): un investimento da più di 400 mila euro per la riduzione del rischio sismico nella scuola primaria della frazione di San Biagio, che diventerà più bella e funzionale, anche con degli adeguamenti all’interno. L’apertura del cantiere comporterà un piccolo disagio per gli alunni e le loro famiglie: i bambini nei primi mesi di anno scolastico seguiranno le lezioni nella scuola primaria di Filo. "Saranno molti i cantieri che si apriranno nei prossimi mesi – evidenzia il sindaco di Argenta, Andrea Baldini - progetti che investono su mobilità, sport e cultura, ambiente e altro, per i quali abbiamo lavorato negli scorsi anni disegnando Argenta 2030".