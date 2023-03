Pnrr, lavori per oltre dieci milioni per ammodernare gli impianti irrigui

Al via i lavori di adeguamento e ammodernamento degli impianti di distribuzione irrigua Selice e Tarabina per 14,8 milioni di euro, un investimento ingente reso possibile dai fondi del Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) per i comuni di Argenta e Conselice, nel comprensorio di pianura del Consorzio di bonifica della Romagna Occidentale. Il progetto prevede un rifacimento della rete distributiva costruita negli ormai lontani anni Settanta del secolo scorso. Saranno posate nuove condotte in materiali più efficienti rispetto a quelli attuali, con l’obiettivo di azzerare le perdite causate da frequenti rotture che, a loro volta, sono dipendenti dai numerosi assestamenti del piano di posa indotti dalla subsidenza. L’impianto sarà ammodernato anche sotto il profilo impiantistico. È prevista l’installazione in ciascun idrante di un contatore telecontrollato per la misurazione anche distanza del volume d’acqua utilizzato e per l’accertamento in tempo reale di eventuali anomalie. "La drammatica siccità che in questi giorni è all’attenzione dei media nazionali e locali mette a rischio le filiere produttive su cui si regge l’economia della Romagna Occidentale – afferma il presidente del Consorzio, Antonio Vincenzi - Le recenti precipitazioni nel territorio collinare romagnolo, le immagini dello stramazzo della diga di Ridracoli fanno dimenticare che la situazione del Po, che rappresenta la fonte di approvvigionamento idrico pressoché esclusiva per l’irrigazione di pianura, è a dir poco allarmante". La distribuzione irrigua diventa sempre più importante: la siccità incombe anche quest’anno. Non sperperare risorse idriche diventa la parola d’ordine per chi vuole fare agricoltura sostenibile.

f.v.