"Pnrr, le elementari Marchesi più sicure"

Alla scuola primaria ‘Marchesi’ di Copparo procedono speditamente i lavori di riqualificazione finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). L’obiettivo è di intervenire sulle facciate e sul consolidamento strutturale, funzionale a raggiungere il livello di sicurezza richiesto dalla normativa. "Sono rispettati sia i tempi sia la qualità dell’intervento, a fronte di una struttura sensibile che deve accogliere i nostri bambini". Ha assicurato Paolo Govoni, titolare della Govoni Costruzioni, cui è affidato l’appalto di questo progetto particolarmente delicato e strategico. Il sopralluogo con il sindaco Fabrizio Pagnoni si è tenuto mercoledì scorso, in concomitanza con uno dei momenti cruciali del primo stralcio dei tre in cui il cantiere è stato suddiviso in funzione dell’attività scolastica: era in fase di ultimazione, infatti, il montaggio del ponteggio esterno per integrare il primo step di consolidamento dei muri interni e rinforzo dei maschi murari con il secondo step, che prevede le medesime lavorazioni all’esterno.

Contestualmente aumenterà il numero delle maestranze, peraltro quasi completamente locali: alle due squadre già all’opera se ne aggiungerà una terza. Il valore aggiunto è rappresentato da una tecnica di consolidamento all’avanguardia in cui l’azienda è specializzata, che permette di non tagliare le murature, ma di rafforzarle attraverso il placcaggio della parete, ottenuto attraverso tre specifiche lavorazioni e l’impiego di materiali capaci di garantire un’efficace riduzione della vulnerabilità sismica delle murature esistenti e delle strutture storiche.

"I lavori procedono nei tempi – conferma Govoni –. Concluderemo innanzitutto il piano terra e il primo piano all’interno per consentire le pulizie prima di rimettere a disposizione della scuola gli spazi, quindi termineremo l’esterno". Il primo step proseguirà con l’intervento sulle facciate, attraverso la pulizia con idro-lavaggio, la rimozione dei brani di intonaco ammalorati, il loro rifacimento con malte coerenti con quelle esistenti e le ritinteggiature dei prospetti con tinta a calce. Il secondo stralcio è calendarizzato dal 10 giugno all’8 settembre 2024, con il consolidamento di una porzione dei solai del piano primo e il rifacimento delle pavimentazioni.

Infine, il terzo stralcio è programmato dal 10 giugno all’8 settembre 2025 e affronterà il completamento del consolidamento dei solai del piano primo e il rifacimento delle pavimentazioni nelle aree oggetto di intervento.

Valerio Franzoni