Pnrr, ok al progetto di restauro del municipio

Visti i tempi stringenti imposti dal finanziamento Pnrr, la giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economicadefinitivo dell’intervento ‘Rigenera Copparo 02: Restauro del palazzo municipale’. Questa seconda fase, che prevede appunto il restauro delle facciate del municipio in affaccio sulle piazze e gli spazi pubblici del centro storico, ha un costo complessivo 466mila euro, con un contributo dal Pnrr di 450mila euro e una quota comunale di 16mila. L’obiettivo è di intervenire sulle facciate e su parte delle coperture esistenti al fine di recuperare l’immagine originale del fabbricato municipale dopo la sua ricostruzione ottocentesca.

Le rovine del grande Palazzo furono infatti acquistate con decisione del Consiglio comunale del 3 maggio 1861 e il cantiere completato venne consegnato alla comunità il 15 aprile del 1875: da allora ebbe poi inizio il processo di monumentalizzazione e razionalizzazione urbanistica del paese, con la realizzazione della Caserma dei Regi Carabinieri (fine 1800), dell’ospedale (1900), dell’asilo per l’infanzia (1901), della scuola elementare (1906) e delle carceri (1906). È contemplata pertanto la pulitura di tutti gli elementi esterni, la rimozione degli elementi impiantistici obsoleti e in disuso, nonché il restauro e il consolidamento degli elementi lapidei e in cotto e dei paramenti in generale e la nuova tinteggiatura di tutti i fronti con due cromie color panna e color cotto, concordate con la Soprintendenza competente.

Verrà effettuato anche il rimaneggiamento di parte della copertura, in corrispondenza dell’ala ovest, la sostituzione di gronde e pluviali quando non in rame, l’installazione di linea vita, la posa in opera delle necessarie soluzioni atte alla protezione della struttura e delle persone dal rischio di fulminazione e la sostituzione del sistema di allontanamento volatili. I successivi due step di ‘Rigenera Copparo’ saranno la riqualificazione della scuola primaria ‘O. Marchesi’, delle facciate principali prospicienti le piazze e completamento dei lavori di messa in sicurezza di consolidamento sismico e strutturale, per 616mila euro, e la riqualificazione di Villa Zardi per 514mila euro. Nel frattempo, si attendono i pareri per mettere a bando i lavori di ‘Rigenera Copparo 01: restauro delle piazze del centro storico di Copparo’.

Valerio Franzoni