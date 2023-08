Pnrr, sono 17 i nuovi dottorati Unife "Internazionali e di alta qualità"

Alleanze strategiche con il mondo dell’industria e collaborazione con le eccellenze della ricerca nazionale e internazionale. Sono le caratteristiche chiave dei 17 corsi del nuovo ciclo di Dottorato dell’Università di Ferrara. Grazie al contributo finanziario del Pnrr, il numero complessivo delle borse di studio disponibili è salito a 202, offrendo ad altrettanti giovani l’opportunità di frequentare il percorso di tre anni che rappresenta il più alto livello della formazione universitaria. Un’offerta formativa, quella dottorale dell’Università di Ferrara, a forte internazionalizzazione, che offre elevati livelli di professionalità e competitività in ambito lavorativo, come dimostra il recente Report 2023 di Almalaurea sul profilo e sulla condizione occupazionale di dottoresse e dottori di ricerca di Unife. Il rapporto evidenzia come i dottori di ricerca dell’Ateneo estense abbiano performance occupazionali al di sopra della media. I dati, che analizzano le prestazioni di 102 dottoresse e dottori di ricerca del 2021 di Unife a un anno dal conseguimento del titolo, sono pari al 92,5%, contro il 90,9% italiano. Il 91,5 degli occupati svolge una professione intellettuale, scientifica e di elevata specializzazione. In particolare, il 47,5% è un ricercatore o tecnico laureato nell’università (46,9% il dato nazionale), mentre il 44,1% svolge un’altra professione intellettuale, scientifica e di elevata specializzazione. Il 73,2% ha dichiarato di svolgere attività di ricerca, in una giornata lavorativa tipo, in misura elevata, contro una media nazionale del 69,3%. L’81,5% ritiene che il titolo di dottore di ricerca sia molto efficace o efficace per il lavoro svolto (76,7% il dato italiano), e il 78,6% degli occupati dichiara di utilizzare in misura elevata le competenze acquisite durante il percorso di studio. Dei 14 corsi di dottorato con sede amministrativa a Ferrara, cinque sono offerti in collaborazione con prestigiose Università straniere con rilascio del doppio titolo a tutti gli iscritti ai corsi, ovvero a dottorandi espressamente selezionati sui percorsi internazionali in ragione delle caratteristiche specifiche delle proprie ricerche; tre si svolgono in collaborazione con altri Atenei o istituti di ricerca italiani e, rilevante novità, due sono dottorati Industriali, organizzati in forma associata con imprese e aperti anche ai dipendenti delle imprese coinvolte impegnati in attività di elevata qualificazione. A questi si aggiungono i corsi con sede presso altri Atenei cui Unife partecipa come partner, tre in totale. Inoltre, Unife aderisce a dieci corsi di dottorato di interesse nazionale progettati e istituiti da consorzi di Università e istituzioni di ricerca di alta qualificazione, di riconosciuto livello internazionale.