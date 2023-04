Pnrr, tra sfida e insidie Fabbri: "Enti in difficoltà e burocrazia estenuante Altro scoglio? I cantieri"

di Federico

Di Bisceglie

Il nemico numero uno? Il tempo. La timeline legata al Pnrr è molto stringente: entro il 2026 i progetti che hanno beneficiato dei finanziamenti europei non solo dovranno essere conclusi, bensì rendicontati. In ballo, attualmente, c’è la terza tranche di risorse che l’Italia deve incassare. Il ministro per gli Affari Europei, Raffaele Fitto, è al lavoro per ottenere uno slittamento dei termini. Anche perché il grosso scoglio sarà la gestione di queste pratiche da parte di enti locali sempre più sguarniti di personale e alle prese con la gestione ordinaria delle macchina amministrativa. "Fitto ha ragione: alcune opere finanziate col Pnrr non saranno completate entro il 2026. La deadline europea va ripensata, anzi, andava immaginata una scadenza più lunga da subito". Ne è convinto il sindaco Alan Fabbri.

Sindaco Fabbri, l’amministrazione estense ha ottenuto quasi novanta milioni grazie al Pnrr. Qual è lo stato dell’arte?

"Alcuni cantieri sono già partiti, ma la vera problematica non sta tanto nel candidare progetti che possano ottenere finanziamenti europei (aspetto chiaramente fondamentale), ma è realizzarli dopo l’estenuante iter burocratico che contraddistingue le gare pubbliche in Italia. Ed è per questo che ho ritenuto fondamentale istituire una delega ad hoc – affidata all’assessore Andrea Maggi, che lavora anche all’interno della cabina di regia comunale – per gestire la fase di candidatura ai fondi del Next Generetion Eu".

Molti comuni denunciano un’esiguità di risorse umane per gestire questa mole di lavoro, che va ad accavallarsi a quello ordinario. E’ così?

"Non è un problema indifferente. Anzi, anche qui a Ferrara saggiamo quotidianamente la difficoltà di dover impiegare personale degli uffici – già piuttosto affaccendato nel seguire gli iter del piano delle opere pubbliche previste dal bilancio comunale – nelle pratiche legate al Pnrr. Non c’è dubbio sul fatto che questi fondi rappresentano un’opportunità, basti pensare che per un comune come il nostro il piano di finanziamenti europei corrisponde a tre bilanci (in termini di investimenti). Tuttavia, gli enti locali avrebbero dovuto, da subito, essere messi nelle condizioni di lavorare adeguatamente. Non è stato così. Il problema, chiaramente, si acutizza ancora di più nelle realtà territoriali più piccole e che hanno ancor meno personale a disposizione".

C’è un problema anche di competenze per gestire i bandi Pnrr?

"Fortunatamente, nel nostro caso, i funzionari hanno le competenze necessarie per districarsi nella burocrazia. Ma il grosso scoglio sarà la fase dei cantieri. Al di là dell’individuare il rup e tutte le varie figure tecniche che devono seguire i lavori, mi preoccupa chi in effetti questi interventi potrà portarli avanti". Il suo riferimento è al mondo produttivo?

"Certo, non so quante imprese, non solo sul nostro territorio ma a livello nazionale, avranno i requisiti per partecipare alle gare previste dal Pnrr. Il rischio è quello che ci siano pochi soggetti con le caratteristiche idonee e che non riescano a evadere tutte le richieste. Provocando, inevitabilmente, ulteriori ritardi. Ho paura che oltre ai ritardi fisiologici, se ne creino degli altri. Ed è per questo che chiedere uno slittamento della timeline è fondamentale".

Poco fa accennava all’esiguità di personale. Tuttavia il governo ha messo a disposizione esperti di fondi Ue proprio per affiancare le amministrazioni locali.

"Il loro apporto, per quanto prezioso, non è sufficiente a gestire pratiche complesse come quelle del Pnrr che si devono intrecciare in un meccanismo di gestione degli enti locali che è tutt’altro che semplice. Dunque è evidente che entro il 2026, a queste condizioni, molte opere non potranno essere realizzate".