Pnrr, tre gare d’appalto avviate

Procede a grandi passi l’iter per i lavori di "Rigenera Copparo" finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: sono tre le gare di appalto già attivate. Visti i tempi stringenti imposti dal Pnrr, avanza infatti a tappe forzate l’attività di Patrimonio Copparo, prima società in house in Italia a cui sia affidata la realizzazione di servizi di supporto tecnico-operativo per l’attuazione degli interventi di rigenerazione urbana per i quali il Comune di Copparo ha acquisito contributi specifici del Piano. Scadrà il 13 luglio la presentazione delle domande per ‘Rigenera Copparo 01: restauro delle piazze del centro storico di Copparo’, con la riqualificazione delle piazze del centro storico, piazza del Popolo, piazza della Libertà e i suoi giardini, il restauro della fontana monumentale, la risistemazione di via Roma, piazza Giovanni XXIII, del cortile municipale e della piazzetta di via Aleotti, per complessivi 3.490.000 euro. Su questo step, il sindaco Fabrizio Pagnoni, i referenti della struttura tecnica comunale e di Patrimonio Copparo hanno effettuato già incontri con le associazioni di categoria per approntare al meglio l’organizzazione del cantiere e ridurre al minimo i disagi nella fase di esecuzione dei lavori. È prevista, invece, per il 10 luglio la scadenza dei termini per le domande relative a ‘Rigenera Copparo 02: Restauro del palazzo municipale’, che prevede appunto il restauro delle facciate del municipio in affaccio sulle piazze e gli spazi pubblici del centro storico, per un costo totale di 466mila. Infine, scadrà l’11 luglio la gara di ‘Rigenera Copparo 03: riqualificazione della scuola elementare O. Marchesi’, per la riqualificazione della scuola primaria ‘Marchesi’, delle facciate principali prospicienti le piazze e completamento dei lavori di messa in sicurezza di consolidamento sismico e strutturale, per 616mila euro.

Valerio Franzoni