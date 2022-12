"Pnrr, utilizziamo le risorse anche considerando la condizione dei pensionati"

"Stiamo vivendo un periodo di grande difficoltà, tra la pandemia e la generale situazione d’incertezza determinata dall’inflazione galoppante che continua a erodere il potere d’acquisto". Lo afferma Carlo Sivieri (foto), presidente di Anpa Ferrara ed Anpa Emilia Romagna, l’associazione dei pensionati di Confagricoltura. "La preoccupazione dei pensionati di Confagricoltura aumenta – prosegue – per una crisi di liquidità che spinge gli anziani verso una situazione di fragilità; c’è bisogno di prospettive, sia per chi ha tanti anni davanti per costruire il proprio futuro, sia per chi ha lavorato una vita e oggi ha bisogno soprattutto di serenità. In Italia gli anziani percettori di trattamento pensionistico sono più di 16 milioni e la situazione di molti di loro, incluso quelli agricoli, diventa sempre più insostenibile. Negli ultimi anni, infatti, l’inflazione ha eroso tra il 4 ed il 7 per cento del potere d’acquisto delle pensioni agricole. Aumentare l’importo delle pensioni è un atto doveroso per permettere una vita più dignitosa a chi ha lavorato per tanti anni. Senza azioni dirette a salvaguardare il potere d’acquisto delle pensioni, con la crescita dei costi di luce, gas, generi alimentari, si mette in pericolo la coesione sociale spingendo molti pensionati a scivolare nella povertà. Bisogna inoltre tenere conto che circa il 10% degli over 65 non è autosufficiente".

Nel 2030 un italiano ogni dodici sarà anziano e non autonomo. "Considerando l’aumento della speranza di vita, diventa sempre più urgente realizzare misure concrete che rendano il nostro Paese a misura di coloro che invecchiano – conclude Sivieri – . Credo poi che sia fondamentale utilizzare al meglio le risorse del Pnrr in ambito sanitario per la nascita delle cosiddette case di comunità, strutture che possono offrire servizi sanitari e di assistenza sociale in modo da alleggerire ambulatori, ospedali e studi dei medici di famiglia. La stessa pandemia ci ha dimostrato che la sanità non deve essere considerata come un costo, bensì come un elemento fondamentale per il benessere e la tutela della collettività. Occorre tutelare i diritti degli anziani, assicurare assistenza domiciliare, evitare l’isolamento sociale, promuovere l’invecchiamento attivo, avere una sanità pubblica in grado di fornire risposte adeguate".