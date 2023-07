Po di Volano, cantiere sul ponte I lavori iniziano in anticipo

È stato sottoscritto lunedì scorso il contratto per l’esecuzione dei lavori di risanamento e riparazione del ponte sul Po di Volano. fra l’impresa C.I.Mo.Ter e Patrimonio Copparo, che il Comune di Copparo ha incaricato dell’esecuzione di tutte le attività necessarie per la realizzazione dell’intervento. E domani prenderà via il cantiere. L’azienda aveva già partecipato all’incontro pubblico organizzato negli spazi della scuola ‘Maria Immacolata’ con i cittadini di Sabbioncello San Vittore. Oltre al quadro dettagliato del percorso sin qui condotto, dalla chiusura del ponte alle procedure dai cui tempi – come è stato spiegato – non è possibile prescindere, in quella occasione è stato presentato un cronoprogramma con inizio dell’opera a settembre, in considerazione delle problematiche legate all’approvvigionamento dei materiali. "Da allora si sono messi in campo tutti gli sforzi possibili per imprimere un’ulteriore accelerazione, in particolare individuando, insieme alla ditta ufficialmente incaricata e ai progettisti, soluzioni tecniche tali da consentire l’accesso a materiali più rapidamente disponibili, pur non modificando il progetto – spiegano dall’amministrazione comunale copparese –. Si è giunti così a poter anticipare rispetto alle previsioni l’inizio dei lavori, che inizieranno dunque lunedì 17 luglio, quando verrà predisposto l’accantieramento. Alla volta di mercoledì arriveranno i mezzi d’opera per poi procedere con lo scavo, la demolizione della soletta di calcestruzzo e il successivo rinterro".