Po grande, un convegno per i cittadini

Anche Ferrara ospiterà oggi alle 17 nella sala del Consiglio comunale uno dei tre convegni organizzati dall’Autorità di bacino del Po per presentare alla comunità e ai portatori di interesse dei Comuni coinvolti, il percorso di candidatura di allargamento della Riserva della biosfera Mab Unesco Po grande.

L’incontro sarà l’occasione per illustrare le motivazioni che sottendono il percorso di allargamento e le opportunità che esso offre alle comunità che lo abitano. Si approfondiranno inoltre le attività finora realizzate e quelle in programma per il prossimo periodo, condividendo gli strumenti e le occasioni di partecipazione attiva in cui le comunità potranno essere protagoniste in questo processo.