Po, la piena è passata: "Fine dell’allerta rossa". E le famiglie rincasano

Il colmo di piena del Po è passato, lasciandosi alle spalle la sezione di Pontelagoscuro e i rami del Delta, con livelli di poco superiori alla soglia 3 di criticità (elevata, colore rosso). "In queste ore – spiega l’Aipo – i livelli sono in graduale calo ma si manterranno ancora sopra la soglia 2 di criticità (moderata, colore arancione) tra Borgoforte e il mare Adriatico nell’arco delle prossime 24/36 ore. La piena continua ad interessare diverse aree golenali nei tratti mediani e terminali di fiume".

SI TORNA A CASA

Ieri, intanto, il sindaco Alan Fabbri ha firmato la revoca dell’ordinanza di evacuazione emanata lunedì, i cui effetti sono scattati l’altra mattina, quando il fiume aveva raggiunto la soglia rossa, arrivando a +2,50 metri sopra lo zero idrometrico. Sono state sette le famiglie e quattro le realtà presenti in golena coinvolte, che hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni e attività nelle scorse ore, in attesa del passaggio della piena. La revoca dell’ordinanza permetterà ora di fare ritorno in golena a tutti i soggetti interessati. È stato inoltre chiuso il Centro operativo comunale (Coc) che ha operato in questi giorni in accordo con la Protezione civile per gestire tutte le azioni necessarie.

COLLABORAZIONE

"Da una consultazione con la Protezione civile, i dirigenti del Comune e l’Aipo – così Fabbri –, secondo i modelli di previsione, non sono attesi ulteriori innalzamenti significativi, anche in caso di pioggia nelle prossime ore. Ora il livello del Po dovrebbe seguire una graduale diminuzione e un assestamento in soglia gialla durante il fine settimana. La piena sembrerebbe dunque ormai passata, pertanto non è più necessario il persistere dell’ordinanza di evacuazione. Rimaniamo – conclude il primo cittadino – comunque vigili rispetto alle prossime precipitazioni, pur allentando la preoccupazione. Ringrazio la collaborazione delle famiglie e delle attività coinvolte e tutti coloro i quali hanno lavorato per garantire al meglio la sicurezza nella situazione di allerta".

UNIFE IN CAMPO

Intanto si muove anche Unife la quale ha prorogato al 15 novembre, per i corsi ad accesso libero, le scadenze della prima e della seconda rata delle tasse universitarie dell’anno accademico 2024-25 "per sostenere – spiegano dall’Università – studentesse e studenti colpiti dall’ondata di maltempo che si è abbattuta nei giorni scorsi sull’Emilia-Romagna". Poi ecco l’aggiunta dell’Ateneo: "Anche per i corsi a numero programmato sono previste specifiche deroghe". Inoltre, "nei giorni dell’emergenza, Unife ha garantito la frequenza delle lezioni per studentesse e studenti nelle zone più colpite, tramite il ricorso allo streaming".

MONITORAGGIO

Tornando ai livelli del Grande fiume, nelle prossime ore gli uffici centrali e territoriali di Aipo rimarranno "in costante attività per monitorare l’andamento della piena e per eventuali interventi d’urgenza, in coordinamento con i sistemi enti regionali e locali di protezione civile". Insomma, occhi aperti anche se il peggio sembra essere alle spalle.

re. fe.