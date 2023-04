Po, Meis e conservatorio Ecco i redditi dei manager

Sono tre per la provincia di Ferrara i detentori di cariche di cui la Prefettura ha reso note le informazioni sulla dichiarazione dei redditi 2022, quindi riferita ai redditi percepiti nel 2021. Il primo che si incontra leggendo il documento è Alessandro Bratti, segretario generale dell’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, che dichiara un reddito complessivo di 177.311 euro, oltre a tre fabbricati e due pertinenze nel Comune di Ferrara, un’auto e due moto. A seguire il presidente del Meis Dario Disegni, la cui situazione patrimoniale è rimasta invariata rispetto alla dichiarazione precedente, e il reddito complessivo è di 124.915 euro. Anche la situazione patrimoniale del terzo elencato, Ferdinando Scafati, direttore del Conservatorio Frescobaldi, è rimasta invariata, e il reddito complessivo rilevato ammonta a 71.146 euro. Il bollettino riporta i redditi percepiti per l’anno indicato da presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali: di istituti e di enti pubblici, anche economici, la cui nomina, proposta, designazione o approvazione di nomina sia demandata al presidente del consiglio, al consiglio dei ministri o a singoli ministri; di società al cui capitale concorrano lo Stato o enti pubblici per un importo superiore al 20%; di cui lo Stato e gli enti pubblici concorrano a più del 50% delle spese per il funzionamento, oltre ai direttori generali delle aziende autonome dello Stato e delle aziende speciali dei comuni capoluogo.

Lucia Bianchini