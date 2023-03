Po nella morsa della siccità Terra arida alla ‘porta del Delta’ Allarme per la semina del riso

di Mario Bovenzi Si sale sull’argine e davanti appare una distesa d’acqua, solo 40 chilometri separano questo tratto del Grande Fiume dalla foce, dal mare. Si chiama, siamo a Serravalle, la porta del Delta. Là in basso, nella massicciata sotto l’attracco fluviale dedicato a Fabio Zucconelli, detto ‘Zucco’ giovane che morì per un malore alcuni anni fa, i sassi sono emersi dall’acqua, luccicano bianchi al sole. La siccità – c’è chi già pensa a qualche preghiera per far piovere, successe lo scorso anno a Bondeno – non concede tregua. In arrivo qualche nuvola, che dovrebbe portare pioggia. Ma ormai ci credono in pochi, il livello continua a scendere. Stefan Schauner viene dall’Austria, c’è lui alle redini del fishing camp di Serravalle. Bungalow e roulotte che sono pronti ad accogliere pescatori dall’Austria, dalla Germania, dalla Svizzera. "Ci sono anche tanti italiani", dice, un sorriso franco, un paio di pantaloni neri, la maglietta mimetica. Affitta anche le barche per andare a pesca. Sale sulla riva, guarda quei sassi, il dito puntato verso est. "Qui il fiume si dirama – racconta – a destra c’è il Po di Goro, a sinistra il Po di Venezia. È una buona zona per la pesca, c’è il...