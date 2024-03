Po-Reno, doppia piena: "Mancano gli invasi, ritardo che paghiamo. Quanta acqua persa"

"In una manciata di ore, tra il 28 e il 29 febbraio, il Po è salito di almeno tre metri, passando da cinque sopra il livello del mare a più di otto. E non è finita", scorre i grafici con le quote del grande fiume a Pontelagoscuro Stefano Calderoni, presidente Consorzio Bonifica di Ferrara, vicepresidente nazionale dell’Anbi (Associazione nazionale dei consorzi). Si chiama piena dolce, una montagna d’acqua che scivola scura verso il mare.

Perché non è finita?

"Ci stiamo misurando con le follie del clima. Le temperature sono alte, molto più alte rispetto alla media. Questo significa che tutta la neve che sta cadendo in queste ore si scioglie, va ad ingrossare affluenti e fiumi. In genere quella neve resta lì e regala un apporto d’acqua quando serve, d’estate. Questo non sta avvenendo e così oltre alla pioggia che ingrossa i fiumi c’è anche l’acqua che arriva della montagne"

Tanta, ci pare di capire

"Anche qui, un altro fenomeno inedito che ci sta regalando questo clima fuori controllo"

Quale?

"E’ la prim a volta che abbiamo due piene in contemporanea, sul Po e sul Reno, nel mese di febraio. Non solo"

Che altro c’è?

"Il livello del Po rappresenta una novità per questo periodo dell’anno"

Dobbiamo preoccuparci?

"Per il momento no, l’acqua defluisce. Noi comunque siamo mobilitati da giorni, con un bel po’ di squadre in azione sul territorio. Il terreno è gonfio d’acqua, non è un bello scenario"

Che fate?

"Oltre agli interventi strutturali che abbiamo messo in campo sull’onda di quello che è successo a maggio, l’alluvione che ha devastato la Romagna e che anche nella nostra provincia ha creato non pochi danni, stiamo affrontando anche l’emergenza. Tra gli interventi il potenziamento con un’altra pompa lungo lo Scorsuro"

E’ un canale, un canale che ha avuto un certa notorietà

"Sì, tocca la città e scorre a Pontegradella e Francolino. E’ il canale che ha provocato, torniamo sempre all’alluvione di maggio, l’allagamento del vivaio rimasto sott’acqua per un bel po’ di giorni. Vogliamo evitare che si ripeta"

Un bel po’ d’acqua, che fine farà?

"Anche i laghi sono pieni, il Garda e il lago di Como sono ai massimi storici. Questo ci consente di affrontare con una bella scorta d’acqua l’estate. Ma non dobbiamo contare sempre nella buona sorte"

Cosa intende?

"In tutti questi anni, dopo confronti e dibattiti non sono mai stati realizzati gli invasi. Dobbiamo renderci conto che sono necessari. E non solo per affrontare la siccità con le scorte d’acqua. Lo vediamo anche adesso, non sappiamo dove far sfogare i milioni di metri cubi che stanno passando su Reno e Po. E’ stato usato il cavo Napoleonico, ma poi ci si è dovuti fermare. Anche perché il Po stava salendo. Noi da anni siamo pronti a attivarci per gli invasi. Eppure è tutto fermo. In questo momento l’unica strategia è incrociare le dita e sperare che non piova".

Mario Bovenzi