"Poca sensibilità umana da parte dei vigili urbani"

Caro Carlino,

desidero raccontare quanto successo e magari pubblicare e rendere presente ai ferraresi la poca sensibilità manifestata dai vigili urbani di Ferrara. Sno un militare in servizio presso la Base Aeronautica Militare di Ferrara. Nel luglio del 2023 mi è stata diagnosticata una patologia che ha cambiato totalmente la mia vita: la Sclerosi Laterale Amiotrofica! Sono in cura presso l’ospedale di Cona dall’equipe della dottoressa Sette per cui le visite di controllo le effettuo presso la struttura ospedaliera. Premetto che faccio tanta fatica a deambulare, purtroppo la malattia avanza: utilizzo dei bastoncini oppure un deambulatore, per fortuna riesco a guidare stando appunto seduto. In data 26 febbraio mi sono recato presso l’ospedale per una visita; arrivato al parcheggio non ho trovato un posto nei pressi della struttura e ho dovuto parcheggiare nei posti riservati ai disabili essendo incapace di percorrere tragitti lunghi per arrivare all’ingresso dell’ospedale. Purtroppo anche avendo richiesto la disabilità in data 12 gennaio all’INPS a tutt’ oggi non ho ancora ricevuto una risposta...i tempi burocratici non vanno di pari passo all’aggravamento delle mie condizioni di salute. Dopo la visita mi sono recato presso la mia auto ed ho trovato una multa. Capisco che l’agente incaricato ha fatto il suo dovere non trovando il tagliando disabili ma io ho cercato di spiegare l’accaduto alla sede dei vigili dove hanno appurato la mia disabilita’ vedendomi entrare nei loro uffici facendo tanta fatica con i miei bastoncini e difficoltà nell’esprimermi per i problemi di disartria. La risposta: tanta freddezza e poca umanità mi è stato detto che “loro” non possono fare nulla in merito. Ma è possibile che chi deve occuparsi proprio delle persone più fragili mostri tanta incomprensione e poca umanità?

Angelo Paradiso