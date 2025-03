Pocaterra e Scardino, un libro omaggio su Gabriele Turola

L’artista e critico d’arte Gabriele Turola quest’anno avrebbe compiuto 80 anni e per omaggiarlo e ricordarlo Corrado Pocaterra e LucioScardino hanno realizzato il volume ‘I figli delle Muse inquietanti’, 50 profili di artisti ferraresi tra Novecento e Duemila presentandolo in anteprima alla Camera di Commercio, scelta non a caso. Infatti, come hanno ricordato gli autori, Turola iniziò la sua attività giornalistica proprio attraverso due riviste, ‘Ferrara’ edita dal Comune e curata da Gian Pietro Testa, nella quale aveva a disposizione uno spazio contenuto, e ‘La Pianura’, pubblicata proprio dalla Camera di Commercio sotto la guida dello stesso Pocaterra fino al 2016, che invece gli metteva a disposizione anche diverse pagine. La presentazione pubblica del libro, invece, si terrà il 1° aprile, alle 16, nella Sala dell’Arengo di Palazzo Municipale.

"Gabriele fu un fertile collaboratore per entrambe le pubblicazioni - è stato ricordato - dotato di doti artistiche e qualità espressive frutto della sua profonda cultura, ha firmato saggi, recensioni e cataloghi di mostre di molti artisti. Noi ne abbiamo scelti 50 di cui solo uno è inedito, quello dedicato a Marcello Carrà".