Pochi iscritti: no al liceo delle scienze umane

Non ci sarà il liceo con l’indirizzo di Scienze Umane a Bondeno. Non ha raggiunto il numero sufficienti di iscritti. Sono arrivate solo 13 domande di iscrizione invece delle 25 richieste dal Carducci per aprire la sezione di Scienze Umane da affiancare all’attuale liceo scientifico delle Scienze. L’iscrizione avviene on line. Ieri era l’ultimo giorno utile per iscrivere gli studenti rimasti fuori da questa opzione di Bondeno in un’altra scuola, fuori comune. Giorni di riflessioni e di scelte per le famiglie, poche ore per scegliere. Scrutando le possibilità di trasporto, gli orari di treni e corriere. Non è così automatico. Come aveva promesso, in occasione degli open day con gli studenti e i genitori che si sono tenuti al liceo di Bondeno nelle scorse settimane, la dirigente scolastica Lia Bazzanini, ha fatto in modo che la scuola, sabato scorso, sbloccasse la domanda precedente, permettendo alle famiglie di annullarla e di inviarne al ministero dell’Istruzione, una nuova, ovviamente scegliendo come priorità un’altra scuola. Venerdì sera e stata la stessa dirigente scolastica a telefonare personalmente, ad una ad una alle famiglie dei ragazzi che si erano iscritti all’opzione Scienze Umane: "Purtroppo non abbiano raggiunto il numero minimo degli iscritti per avere la sezione – ha premesso la dirigente annunciando che il giorno successivo la scuola avrebbe liberato l’iscrizione per permettere alle famiglie di procedere, prima della scadenza, ad una nuova –. Ci abbiamo creduto anche noi con voi. Siete stati un bel gruppo di genitori, unito, coeso purtroppo 13 iscritti non bastano". Chi vuole frequentare questo indirizzo dovrà spostarsi. E’ purtroppo una certezza. Il gruppo di genitori che aveva iscritto i figli a Bondeno ci aveva creduto. L’opzione umanistica avrebbe affiancato quella scientifica completando il cerchio. Purtroppo non è stato così. Ci aveva creduto fortemente anche l’amministrazione comunale, con l’assessore alla scuola Francesca Aria Poltronieri, impegnata in questi mesi, in prima persona, non solo a partecipare e ad esporsi in occasione degli open day dell’istituto di Bondeno ma anche a promuovere la sezione di scienze umane andando personalmente a portare i dépliant informativi nelle scuole dei comuni vicini del Veneto e del mantovano. " Ho sognato e ringrazio chi ha sognato con me. Mi dispiace non esserci riuscita", ha scritto sui social.

Claudia Fortini