"Pochi medici, lunga emergenza A pagare sono sempre i pazienti"

"Solidarietà ai medici e a tutto il personale per la grave situazione che continua a rimanere irrisolta nelle strutture sanitarie ferraresi. Come consiglieri regionali più volte abbiamo sollecitato la necessità di colmare la carenza di personale per evitare che le condizioni di lavoro insostenibili per medici e operatori si riversino sull’utenza e sulla qualità dei servizi ai cittadini", così interviene Fabio Bergamini consigliere regionale Lega Salvini Premier. "E’ inaccettabile – prosegue l’esponente del Carroccio – che una tale emergenza prosegua tanto a lungo senza risposta. Così come è inaccettabile la scusa dell’impegno profuso dalla dirigenza per risolverla, visto che si tratta evidentemente di un impegno che non ha portato alcun risultato. Dunque delle due l’una: o alla dirigenza non è stato dato un mandato chiaro per risolvere la criticità o chi doveva portare a termine il compito non è stato capace di farlo e dunque deve assumersene la responsabilità, soprattutto nei confronti dei cittadini". Bergamini ha depositato un’interrogazione sulla questione proprio a fronte dello stato di agitazione dichiarato da Anaao-Assomed. "Abbiamo presentato l’interrogazione in Regione – sottolinea – per capire, a fronte dell’ennesimo grido di allarme da parte di una sigla sindacale che rappresenta il personale medico e sanitario, quali siano effettivamente le valutazioni della regione e dell’assessorato competente a riguardo e quali siano le soluzioni che verranno messe in atto, sempre che sia intenzione della Regione risolvere la questione. In caso contrario sarebbe importante ricevere comunque risposte chiare e non evasive promesse come accaduto fino ad oggi, soprattutto perché a soffrire particolarmente di questa situazione è il Pronto Soccorso, e dunque il primo presidio sanitario a cui i cittadini fanno riferimento, con possibili ricadute sulla qualità del servizio d’emergenza urgenza".