"Pochi poliziotti, i parlamentari si muovano"

La Silp Cgil lancia l’ennesimo allarme sulla cronica carenza di poliziotti. "Al 31 dicembre – scrive in una nota il segretario Massimiliano Caputo Rosa – le carenze complessive ammontavano a 10.271 unità, pari al 9% della dotazione prevista dalla legge, risultante dalla differenza tra una dotazione organica pari a 109.408 unità e una forza effettiva pari a 99.137 unità. Basti pensare che con i prossimi trasferimenti previsti entro l’estate a Ferrara arriveranno soltanto 12 poliziotti appartenenti ai ruoli agenti e assistenti". Continua il segretario provinciale: "Il nostro territorio soffre da tempo di carenze importanti che non riguardano solo la Questura, ma interessano le specialità, tutti quei presidi di sicurezza che garantiscono ogni giorno il controllo del territorio e la prevenzione dei reati. Negli ultimi tre anni il personale in quiescenza (circa 70 dipendenti), non è stato adeguatamente sostituito. Nella sola Questura mancano ufficiali di polizia giudiziaria (più del 20%), mentre la Polstrada non riesce a garantire le pattuglie per la copertura ’H24’ del controllo stradale. Criticità che coinvolgono anche Polizia ferroviaria e la Postale. Facciamo appello alla comunità civile, alla politica locale, ai parlamentari del nostro territorio affinché facciano la propria parte a tutti i livelli per esercitare pressione nei confronti del Parlamento.