"Poco ossigeno in acqua, intervenite nella Sacca"

"Rivitalizzare la sacca di Goro per favorire la riattivazione della corretta idrodinamicità, scongiurando il pericolo imminente collegato a una scarsa ossigenazione dell’acqua in vista della stagione estiva".

È questa la richiesta che è stata avanzata all’esecutivo della Regione Emilia-Romagna dal consigliere regionale di Fratelli d’Italia Fausto Gianella, attraverso un interrogazione rivolta alla giunta. Come segnalato dallo stesso Gianella, "molti canali adduttori e canali interni della laguna risultano fortemente insabbiati e non più in grado di garantire un sufficiente apporto idrico e un corretto scambio con le acque interne ed esterne: questa situazione determina una ridotta circolazione delle acque, causando fenomeni di ristagno, anossia e alterazione della qualità dell’ambiente lagunare, con gravi ripercussioni sulla salute degli organismi presenti nella sacca".

Dunque, secondo Gianella, urgono interventi a garanzia della salubrità nella laguna gorese, favorendone la necessaria ossigenazione per scongiurare fenomeni dannosi.

Ed è per questa ragione che chiede alla giunta guidata da De Pascale, attraverso la propria interrogazione presentata in questi giorni, "quali interventi e quali azioni urgenti intenda mettere in campo, in attesa di una programmazione consolidata e attraverso un piano triennale che possa dare una sostanziale programmazione idrodinamica duratura nel tempo, per favorire la riattivazione della corretta idrodinamicità della sacca di Goro, agendo sulla bocca primaria e secondaria, scongiurando il pericolo imminente collegato a una scarsa ossigenazione dell’acqua in vista della stagione estiva". Ora non resta che attendere la risposta e le prossime azioni sul tema della giunta regionale.

