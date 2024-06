Il nostro podcast, la nuova puntata: "Willy e Forzati, storia maledetta. Ora una rappresentazione a teatro"

Ferrara, 11 giugno 2024 – Si intitola ’La pista che riapre l’indagine’, parliamo della terza puntata del nostro podcast, Willy Branchi, l’ultima verità, in uscita oggi e che potrete ascoltare su www.ilrestodelcarlino.it/ferrara, www.quotidiano.net, ma anche su tutte le principali piattaforme: Google podcast, Apple podcast e soprattutto Spotify (in prima pagina troverete anche il QRcode che da inquadrare). E che vedrà grande protagonista Marco Sgarbi, direttore organizzativo del Teatro off, impegnato in questi giorni con il festival Bonsai in programmazione fino al 25 giugno. Sua la magistrale lettura e interpretazione dei fatti avvenuti il 2 febbraio 1989 al Laguna Blu, quando Valeriano Forzati uccise quattro persone.

Marco, conosceva la storia di Willy Branchi?

"Dai giornali. Quando il ragazzo venne ucciso (29 settembre 1988) avevo 10 anni e di fatti di cronaca non aveva ancora cognizione. Poi negli anni ricordo la grande attenzione dei media, soprattutto del Resto del Carlino, ma soprattutto la ricerca di chiarezza tra tanta nebulosità".

Stessa cosa, immagino, anche per le vicende del Colonnello Forzati...

"Esatto. Di lui conoscevo ancora meno".

Cosa l’ha spinta a dire sì a una collaborazione con questo progetto, con la lettura proprio dei fatti strettamente legati a Forzati?

"Innanzitutto l’impegno del Teatro off con le realtà del territorio, poi la nostra recente esperienza con ’Offcast’, senza dimenticare la storia che ha davvero tutto".

Quale aspetto l’ha colpita di più?

"L’aspetto narrativo ha dei ’colori’ che si prestano tantissimo a livello interpretativo. Poi la vicenda umana, tragica, che racconta uno spaccato di provincia violenta. Quella di Forzati narra di quando derisione e ignoranza generano violenza".

La storia di Willy si presterebbe a una rappresentazione teatrale?

"Come ripeto, è una storia che ha tutto".

Sta dicendo che ha già in testa un progetto futuro?

"Potrebbe. Se poi anche questo aiuterebbe nell’arrivare alla verità, sarebbe fantastico. Il teatro può sensibilizzare".

L’omicidio del giovane Willy, in questi 36 anni, è stato caratterizzato da omertà e silenzi. Come questi aspetti li metterebbe in scena?

"I maggiori nemici degli spettatori sono silenzi e noia. Oggi ci sono aspetti del teatro contemporaneo che lasciano spazio a silenzi ma collegati all’azione. Sarebbe bello portare gli spettatori ad alzarsi dalla sedia, prendere la parola in momenti di silenzio per generare qualcosa che permetta di uscire dall’impasse".

Dunque lo spettatore direttamente protagonista con le sue azioni?

"Esattamente. Quanti spettatori, nella tragedia di Goro, ci sono stati e sono stati zitti?".