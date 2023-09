Poesia della campagna tra il Po e il Tartaro

Raccoglie testimonianze fotografiche di vita contadina nel Polesine del secolo scorso il libro di Germano Sprocatti, con testi di Franco Rizzi ’La campagna. Tra il Po e il Tartaro. Il crepuscolo della civiltà contadina’, edito da La Carmelina, che domani alle 17, sarà presentato nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea (via Scienze 17, Ferrara). Ne parlerà con gli autori Cristiano Bendin, capo della redazione de il Resto del Carlino di Ferrara. Il lavoro dell’etnografo sta soprattutto nello studiare sul campo lo svolgersi quotidiano della vita di una comunità. Può utilizzare varie tecniche di indagine: l’intervista ai protagonisti, il recupero di documenti, la fotografia. Ed è proprio quest’ultima la regina del volume La campagna. Tra il Po e il Tartaro. Il crepuscolo della civiltà contadina. Le foto qui contenute ci ritornano, con la profondità che solo il bianco e nero ci può garantire, una comunità, specialmente contadina, che, fra gli anni ‘50 e ‘80 del secolo scorso, svolgeva i suoi rituali - perché rituali sono - giornalieri. Sono foto, splendidamente realizzate da Germano Sprocatti e vivacemente commentate da Franco Rizzi, che forse più di una intervista e di un documento scritto ci raccontano, affinché possiamo averne memoria, come vivevano i nostri padri, le nostre madri, i nostri nonni e le nostre nonne. Insomma, un bel lavoro di etnografia locale che merita di essere guardato non solo come libro fotografico ma come deposito culturale di un momento storico che vedeva nel Polesine anche un momento di transizione verso un futuro industrializzato.