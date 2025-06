Poesia e paesaggi, Franco Arminio a Wunderkammer

Quali competenze servono oggi per lavorare nella cultura e nel sociale? Come si costruiscono comunità attraverso il patrimonio, l’arte e la partecipazione? A queste domande intende rispondere Culture in movimento, il seminario a cura della cooperativa Il Raggio Verde in programma a Ferrara oggi e domani, all’interno del calendario di Make Together. Due giornate e tre moduli tra talk, performance e laboratori per esplorare le nuove professioni umanistiche e le pratiche che intrecciano welfare culturale, community management e narrazione dei territori.

Il programma prende il via oggi (alle 9, Sala Wunderkammer, via Darsena 57) con il talk ‘Cultura che cura, a cura di Maura Romano e del team di Melting Pro, dedicato al welfare culturale. Il pomeriggio si sposta sul molo Wunderkammer con ‘Navigare tra parole e paesaggi’, un dialogo a bordo del battello fluviale Nena con il poeta e paesologo Franco Arminio. La giornata si conclude con il reading pubblico Caraluce – Atlante dei paesi invisibili.