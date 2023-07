Poesia in musica di Roberto Roversi", l'omaggio dell'ISCOFE a Ferrara" Esplora l'opera di Roberto Roversi, scomparso nel 2012, con "Poesia in Musica" al Vicolo Santo Spirito 11, secondo evento di "Estate in Iscofe". Nino Campisi e Francesco Guarino accompagnano il percorso, condotto da Vito Contento. A seguire aperitivo.