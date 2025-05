Poesia tra fiori e piante

Appuntamento con la ‘Poesia tra le rose’ oggi a partire dalle 16.30 nel parco di Cinzia, Emanuele e Maria Grazia Bracci a Valpagliaro di Denore, riva ferrarese del Po di Volano, nelle vicinanze delle chiuse idrauliche. L’evento letterario si svolgerà en-plen-air fra le rose in fiore e molti alberi anche essi in piena fioritura.

È la quarta edizione, realizzata dal Gruppo Gad di Lettura espressiva in collaborazione con la Pro Loco Viconovo. Sono una ventina i poeti e le poetesse aderenti, provenineti da diverse parti dell’Emilia, del Veneto e della Lombardia: leggeranno i loro testi, mentre per i poeti che hanno aderito ma sono impossibilitati a partecipare per motivi di lavoro o salute, i testi saranno letti da Gianna Andrian, Ambretta Balboni, Susanna Benini, Grazia Pantaleo, Elvira Tanzilli e Athos Tromboni.

È consentita la partecipazione del pubblico, sia all’evento letterario, sia al successivo pic-nic sul prato del parco. Una giornata dedicata all’ascolto di poesia immersi nella quiete del verde delle campagne ferraresi.